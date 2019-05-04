Rio de Janeiro'da polis tarafından öldürülenlerin sayısında rekor

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde, bu yılın ilk üç ayında çatışmalar sırasında polis tarafından öldürülen kişi sayısı yüzde 18 artarak, rekor seviyeye ulaştı.

Associated Press (AP) tarafından edinilen veriler, Rio emniyet güçlerinin bu yılın ilk üç ayında çatışmalar sırasında 434 kişiyi öldürdüğünü, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 368 olduğunu ortaya koydu.

17 Nisan'da yayımlanan rakamların, konuya ilişkin kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en yüksek seviyede olduğu bildirildi.

Brezilya polisinin düzenlediği operasyonlarda öldürülenlerin sayısı geçen yıl bin 534'e yükselmişti.

Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel, haftalar önce, O Globo gazetesine verdiği mülakatta, uyuşturucu çeteleriyle mücadelede keskin nişancı polislerin görevlendirildiğini, şüphelilerin baş ya da gövdesine ateş etmenin polisin inisiyatifine bırakıldığını ifade etmişti.

Silah taşıyan uyuşturucu çetesi üyelerini "narko-teröristler" olarak adlandıran Witzel, bu kişilere karşı her şartta kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulamıştı.

1 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayan Witzel, tıpkı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gibi suç örgütlerine karşı sert tutumuyla biliniyor.