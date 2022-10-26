Künye
Kıbrıs 18
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
banner107
Flaş Haber
Kurlar Güne Nasıl Başladı?
Kapat

Rishi Sunak, Pakistanlı ve Hintleri karşı karşıya getirdi

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak'ın kökeni Pakistanlı ve Hintleri karşı karşıya getirdi. Yeni başbakanın kökenine ilişkin sorular, sosyal medyada on binlerce içeriğin paylaşılmasına yol açtı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 09:17
42 Okunma
Rishi Sunak, Pakistanlı ve Hintleri karşı karşıya getirdi



İngiltere'de Liz Truss'ın istifasının ardından başbakanlık koltuğuna oturan Rishi Sunak'ın kökeni Pakistanlı ve Hintleri karşı karşıya getirdi. Ulusal basındaki haberlere göre, İngiltere'nin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı olarak tarihe geçen Sunak, kökeninde hem Pakistan hem de Hindistan'dan izler taşıyor.

Ailesi Hindu olan Sunak'ın babası, yaşadıkları Doğu Afrika'dan 1960'larda İngiltere'ye göç etti.

Sunak da 1980'de İngiltere'nin Southampton şehrinde doğdu.

Rishi Sunak'ın baba tarafından dedesi ise bugün Pakistan sınırları içerisinde yer alan Pencap eyaletine bağlı Gujranvala şehrinden.

Bu durum sosyal medyada da gündeme gelirken "Sunak'ın aslen nereli olduğu" sorusu Pakistan ve Hindistan sosyal medyasında ön sıralarda yer aldı.

SOSYAL MEDYADA ON BİNLERCE GÖNDERİ PAYLAŞILDI

Yeni İngiltere Başbakanı'nın kökenine ilişkin sorular, sosyal medyada on binlerce içeriğin paylaşılmasına yol açtı.

Hindistanlılar yeni başbakanı Hindu olması sebebiyle kendilerinden görürken Pakistanlılar da büyükbabasının Gujranvalalı olması sebebiyle Sunak'ı Pakistan kökenli olarak kabul ediyor.

Bu tartışmalara son vermek isteyen bazı kullanıcılar, Sunak'ın dedelerinin İngiliz Hindistanı'nda dünyaya geldiğini işaret ederken yeni başbakanın dedelerinin doğum yerlerinin bugün Pakistan topraklarındaki Gujranvala olduğunu ve bu sebeple yeni İngiliz liderin hem Hint hem de Pakistan kökenli olduğunu belirtiyor.

ULUSAL MEDYALAR DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Bununla birlikte sosyal medyada Sunak'ın Hindistanlı veya Pakistanlıdan daha çok artık İngiltereli olduğunu ifade edenler de bulunuyor.

Öte yandan bu tartışmalar Pakistan ve Hint medyasındaki haberlere de yansıdı.

Pakistan merkezli Geo News televizyonu, Sunak'ı "Pakistan asıllı Hindu" olarak nitelendirirken Hindistan merkezli Hindustan Times gazetesi de yeni İngiliz başbakanı "Hint kökenli" olarak değerlendirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'nin yeni başbakanının kökeni tartışma konusu oldu
İngiltere'nin yeni başbakanının kökeni tartışma konusu oldu
İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak, Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini aldı
İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak, Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini aldı
‘Dünyanın en kirli adamı’ 94 yaşında hayatını kaybetti
‘Dünyanın en kirli adamı’ 94 yaşında hayatını kaybetti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim