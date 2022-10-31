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'Riskli ve garanti altında değil'

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Moskova yönetimi geçtiğimiz günlerde tahıl koridoru anlaşmasından çekilmişti. Rusya'dan alınan bu kararla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "Tahıl anlaşması riskli ve garanti değil. Ukrayna'nın adımları anlaşmaya zarar verdi" dendi.

31 Ekim 2022 Pazartesi 14:38
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'Riskli ve garanti altında değil'



Rusya Dışişleri Bakanlığı, 29 Ekim'de yaptığı açıklamada Ukrayna'dan tahıl ürünlerin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını bildirerek Rus tarafının koridordan geçen sivil gemilerin güvenliğini artık garanti edemeyeceğini duyurmuştu. Açıklamada, Ukrayna'nın tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru örtü olarak kullanarak Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosunun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla büyük hava ve deniz saldırıları düzenlediği ifade edilmişti.

KREMLİN'DEN YENİ AÇIKLAMA! 'RİSKLİ VE GARANTİ DEĞİL'

Kremlin yaptığı açıklamada "Tahıl anlaşması riskli ve garanti değil. Ukrayna'nın adımları tahıl anlaşmasına zarar verdi. Rusya'nın sevkiyat için güvence verememesi hesaba katıldığında anlaşma pek yürütülebilir değil." dedi.

BAKAN AKAR'DAN KRİTİK TEMAS

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşı ile tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

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