Robot sanatçısı Ai-Da gözaltına alındı

Yapay zeka teknolojisi ile donatılmış, dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da, sergi açılışı için götürüldüğü Mısır’da gümrük yetkilileri tarafından alıkonuldu.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Ai-Da, bir casusluk komplosunun parçası olabileceği şüphesi ile 10 gün boyunca gümrükten çıkarılmadı.

Ai-Da’nın bir modemi olması ve gözlerinde kamera bulunması bu karara gerekçe olarak gösterildi.

Mısır-İngiltere arasında gerilim

Gümrük yetkililerinin kararı, Mısır-İngiltere arasında diplomatik gerilime yol açtı.

İngiltere’nin Kahire Büyükelçisi devreye girdi.

Açılışa saatler kalara serbest kaldı

10 gün boyunca gümrükte tutulan Ai-Da, çarşamba serginin açılışına saatler kala serbest bırakıldı.

Ai-Da, 4 yıl önce, Oxford ve Leeds üniversitelerinden programcılar, robotik uzmanları ve psikologlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirildi.

İlk sergisinde 1 milyon doların üzerinde satış

Robot, adını ilk bilgisayar programcılarından biri olan matematikçi Ada Lovelace'den ve yapay zekanın İngilizce kısaltması AI'dan alıyor.

İlk sergisinde bir milyon doların üzerinde satış yapan Ai-Da, büyük ilgi görüyor.

"Geleceğin Vizyonu" olarak nitelenen Ai-Da’nın, gözlerindeki kameralar sayesinde ortaya çıkardığı soyut eserler uzmanlardan tam not alıyor.