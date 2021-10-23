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Robot sanatçısı Ai-Da gözaltına alındı

Sergi için Mısır'a götürülen dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da'nın ülkeye girişine izin verilmedi. Mısırlı yetkililer Ai-Da'yı 10 gün boyunca gümrükte alıkoydu. Bu alıkoyma Kahire- Londra hattında diplomatik gerilime yol açtı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 15:00
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Robot sanatçısı Ai-Da gözaltına alındı
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Yapay zeka teknolojisi ile donatılmış, dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da, sergi açılışı için götürüldüğü Mısır’da gümrük yetkilileri tarafından alıkonuldu.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Ai-Da, bir casusluk komplosunun parçası olabileceği şüphesi ile 10 gün boyunca gümrükten çıkarılmadı.

Ai-Da’nın bir modemi olması ve gözlerinde kamera bulunması bu karara gerekçe olarak gösterildi.

Mısır-İngiltere arasında gerilim

Gümrük yetkililerinin kararı, Mısır-İngiltere arasında diplomatik gerilime yol açtı.

İngiltere’nin Kahire Büyükelçisi devreye girdi.

Açılışa saatler kalara serbest kaldı

10 gün boyunca gümrükte tutulan Ai-Da, çarşamba serginin açılışına saatler kala serbest bırakıldı.

Ai-Da, 4 yıl önce, Oxford ve Leeds üniversitelerinden programcılar, robotik uzmanları ve psikologlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirildi.

İlk sergisinde 1 milyon doların üzerinde satış

Robot, adını ilk bilgisayar programcılarından biri olan matematikçi Ada Lovelace'den ve yapay zekanın İngilizce kısaltması AI'dan alıyor.

İlk sergisinde bir milyon doların üzerinde satış yapan Ai-Da, büyük ilgi görüyor.

"Geleceğin Vizyonu" olarak nitelenen Ai-Da’nın, gözlerindeki kameralar sayesinde ortaya çıkardığı soyut eserler uzmanlardan tam not alıyor.  

Anahtar Kelimeler:
RobotAiDaGözaltı
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