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Robot süpürge otelden firar etti

İngiltere'de bir robot süpürge, Travelodge şirketinin bir otelinden kaçtı ve binadan uzaklaştı.

25 Ocak 2022 Salı 10:53
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Robot süpürge otelden firar etti
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İngiltere’de bir robot süpürge, Travelodge şirketinin bir otelinden kaçtı ve binadan uzaklaştı.

Cihaz bu hafta Cambridge’deki mevkide kayboldu ve bir personel, ‘her yerde olabileceğini’ söyledi.

Independent Türkçe’nin aktardığına göre, cihazın kaybolduktan bir gün sonra bir çitin altında bulunduğu bildirildi.

Travelodge Cambridge Orchard Park’tan bir çalışan, kaçışı sosyal medyada paylaştı ve yeni robot süpürgelerinden birinin ‘can havliyle kaçtığını’ dile getirdi.

Personel, “Bu cihazlar normalde girişte kapının ağzını algılar ve geri döner ancak bu kaçmayı tercih etti. Bunu 15 dakika sonra fark ettim ve o sürede her yere gitmiş olabilir” dedi.

Görevliler cihazı getirene otelin barında bir içki ikram edeceklerini duyurdu.

Başkaları ise sosyal medyada cihazı destekleyen gönderiler paylaştı. Bir kullanıcı, “Özgür ol küçüğüm” diye tweet attı. Başka biri, “Git küçük robot, git!” diye yazdı.

Bir diğeri ise bu olayın ‘Robot Kıyameti’nin böyle başladığına’ dair espri yaptı.

BBC’nin aktardığına göre, cihaz cuma günü öğleden sonra, ön bahçede çalışan otel temizlikçisi tarafından çalılardan yapılmış çitlerin altında bulundu.

Gazeteye açıklamada bulunan otel, cihazın ‘şimdi robot süpürge ailesinin geri kalanıyla birlikte bir rafta mutlu bir şekilde oturduğunu’ bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Robot Süpürge
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