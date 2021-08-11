Robotlar tarlada çalışacak

Bilimkurgu gerçek oldu, robotlar tarlada çalışmaya başladı.

Bir teknoloji firmasının geliştirdiği robotlar,, tarladaki mahsülü kontrol ediyor, yabani otları tespit edip, böceklere karşı ilaçlama yapıyor.

Sistem iki robottan oluşuyor.. "Tom" adlı robot tarlaları geziyor. Özel kameralarıyla tarladaki her bir bitkinin ayrı ayrı takibini yapıyor, ne kadar büyüdüklerini, su ihtiyaçlarını ve sağlık durumlarını kontrol ediyor..

Tüm bu bilgiler çiftçilerin bilgisayarlarına gerçek zamanı olarak iletiliyor.

Robotların geliştiricisi, Tüm veriler işlendikten sonra çiftçiler durumu değerlendirebiliyor. Harekete geçmek gerektiğinde ise arkamda gördüğünüz "Dick" (dik) adlı robot devreye giriyor. Şu anda prototip aşamasında ve her bitkiyle ayrı ayrı ilgilenebiliyor" dedi.

İngiliz girişimciler, yapay zeka ile donatılmış robotların mahsülün hem miktarını hem de kalitesini artıracağını söylüyor.

Robot tek bir böceği bile tespit edip doğrudan ve lokal şekilde ilaç uygulayacak. Böylece Hem zararlılar yok edilecek hem de ürünlerde tarım ilacı birikmesi engellenecek.

"5 yıl içerisinde tarlalarda insanlar değil robotlar çalışacak" diyen girişimciler, robot tarla işçilerinin aynı cep telefonlarında olduğu gibi zamanla hem gelişip hem de ucuzlaşacağına vurgu yapıyor.