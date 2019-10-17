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Ronaldo geldi Juventus rekor kırdı

İtalyan devi Juventus, Ronaldo transferinden sonra tarihi bir rekora imza attı.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:19
Ronaldo geldi Juventus rekor kırdı

İtalya Serie A takımlarından Juventus, Cristiano Ronaldo’nun kadroya dahil edilmesi sayesinde tarihinde olmadığı kadar fazla forma sattı. 2018 yazında Real Madrid’den 117 milyon Euro karşılığında transfer edilen Ronaldo’nun gelişi ile birlikte Juventus, 2018-2019 sezonunda tarihinde ilk kez 1 milyondan fazla forma satışı gerçekleştirdi.

Bir sezonda 1 milyon 315 bin forma satışı gerçekleştiren Juventus, yine de diğer Avrupa devlerinin gerisinde kaldı. Yapılan araştırmaya göre 5 milyon forma satan Manchester United, bu alanda zirvede yer alırken, İngiliz ekibini 4 milyon forma ile Liverpool, 3.5 milyon forma ile Bayern Münih izledi.

JUVENTUS KASASINI DOLDURDU

Juventus, Ronaldo’nun gelişi ile artan forma satışı ile birlikte kasasına yüklü bir miktar da para koymuş oldu. Juventus’un lisanslı ürün satışından elde ettiği gelir 27.8 milyon Euro’dan 44 milyon Euro’ya yükseldi. Ayrıca 45 ülkede yapılan anket çalışmasından elde edilen verilere göre Torino ekibi, dünya genelindeki taraftar sayısını yaklaşık 38 milyon kişi arttırdı. Mayıs 2018 ve Mayıs 2019 arasını kapsayan dönemde yapılan araştırma, Juventus’un dünya çapındaki toplam taraftar sayısının 423 milyon kişiye ulaştığını gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ronaldo
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