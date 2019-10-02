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Röntgencilik salgın oldu, intiharlar yaşanıyor

Röntgenciliğin bir salgına dönüştüğü Güney Kore'de bir kadının, hastanedeki soyunma kabininde gizlice kaydedildiğini öğrenince intihar ettiği öne sürüldü.

02 Ekim 2019 Çarşamba 09:33
Röntgencilik salgın oldu, intiharlar yaşanıyor

Yerel basına yansıyan haberlerde ‘A’ olarak anılan kadın geçen hafta ülkenin güneybatısındaki evinde ölü bulundu.

Ailesi, kızlarının hastanede bilgisi olmadan görüntülerinin kaydedildiğini öğrendikten sonra “kabuslar gördüğünü” ve “travmalar yaşadığını” söyledi.

İngiliz Guardian gazetesi, geçen ağustos ayında aynı hastanede çalışan bir patoloji uzmanının çalışanların kullandığı bir soyunma odasında kadın meslektaşlarını gizlice kayda aldığı iddiasıyla tutuklandığını yazdı.

Güvenlik güçleri haberde adı anılmayan doktorun soyunma odasının duvarına delik açtığını ve dört kadının görüntülerini kaydettiğini savunuyor. Polis, patolog ile intihar eden kadın arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

‘MOLK’ REZİLLİĞİ SALGINA DÖNÜŞTÜ

Talihsiz kadın, Güney Kore’de ‘molka’ olarak bilinen rezilliğin binlerce kurbanından sadece biri… ‘Molka’, tuvalet ya da soyunma odası gibi yerlere yerleştirilen gizli kameralarla kadınların görüntülerinin kaydedilmesi ve kayıtların abonelikle girilen internet sitelerine yüklendiği skandala verilen isim.

2017 yılında Güney Kore’de polise bu şekilde 6 bin 400 vaka ihbarı yapıldı. Bu yılın başında Güney Kore’nin 10 şehrinde, toplam 30 otelde 1600 kişiyi gizlice kayda alan iki erkek yakalanmıştı.

‘Molka’ skandalı geçen yıl Güney Kore’de geniş kapsamlı eylemlere yol açmıştı. Başkent Seul’de 70 bin kişi “Benim hayatım senin pornon” değil” pankartlarıyla yürümüştü.

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Anahtar Kelimeler:
RöntgencilikMolkaHaber
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