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Rospotrebnadzor: Delta varyantı Rusya’da baskın tür hâline geldi

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Rusya’nın tüketici hakları ve kamu sağlığı denetim ajansı Rospotrebnadzor’un başkanı Anna Popova, Delta varyantının ülkesinde baskın hâle geldiğini belirtti. Rusya’da koronavirüsle enfekte olmuş kişilerin neredeyse yüzde 70’inde bu varyantı gördüklerini söyledi.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:43
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Rospotrebnadzor: Delta varyantı Rusya’da baskın tür hâline geldi

Rospotrebnadzor Başkanı Popova, ilk kez Ekim 2020'de Hindistan'da tespit edilen ve ülkedeki vaka sayılarının kontrolden çıkmasına sebep olan Delta varyantının Rusya’da görülme oranına ilişkin, "Nisan ayında tek tük Delta varyantı tespit etmiştik, haziran ayına geldiğimizde bu oran vakaların tümünün yüzde 67.9’unu oluşturuyordu" açıklamasını yaptı.

Popova, hükümet toplantısındaki açıklamalarını, "Yani şu an söz konusu varyantın yaygınlığının yüzde 70 olduğunu söyleyebiliriz" diye sürdürdü.

Hindistan’da olduğu gibi Rusya’da da vaka sayıları Delta varyantının ülkede görülmeye başlamasından beri yeniden yükselişe geçti. Ancak ülkede geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı da koruyucu olduğu biliniyor.

Buna karşın Rusya’da aşı yokluğu olmaması ve yaygın aşılama programının ocak ayından beri sürdürülmesine karşın sürü bağışıklığı için gerektiği düşünülen aşılanma oranına henüz yaklaşılmış değil. Bunun, aşı olmaya şüpheci yaklaşan kesimin geniş olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

İnsanları aşı olmaya teşvik etmek için bölgesel düzeyde bazı önlemler alınmış durumda. Yetkililer, bunun ne derece işe yarardığının ileriki dönemde anlaşılacağını söylüyor.

Anahtar Kelimeler:
RospotrebnadzorPopovaRusya
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