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Ruhani'den, ABD'nin Zarif yaptırımına 'çocukça bir iş' yorumu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ABD tarafından yaptırım kapsamına alınmasını "çocukça bir iş" olarak nitelendirdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
Ruhani'den, ABD'nin Zarif yaptırımına 'çocukça bir iş' yorumu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tebriz'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, "(ABD) Çocukça bir iş yapmıştır. Hem İran'la müzakere yapmak istediklerini söylüyorlar, hem de Dışişleri Bakanı'na yaptırım uyguluyorlar" dedi.

Müzakere yolunun Dışişleri Bakanlığı'ndan geçtiğini belirten Ruhani, "Müzakere için başka bir yol yok. Diplomasi bakanlığı Dışişleri Bakanlığıdır. Düşmanımız (ABD) öyle acze düştü ki akıl ve düşünme yetisini yitirdi" diye konuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, dün, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı. Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki malvarlığına erişimini engellemeyi ve Amerikan vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını yasaklıyor.

Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran dışında bir mülkü olmadığı için Washington yönetiminin kendisini yaptırım listesine almasının bir etkisi olmayacağını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İranHasan RuhaniDışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
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