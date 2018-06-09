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Ruhani ile Putin'den Çin'de önemli görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Çin'de bir araya geldi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 20:27
Ruhani ile Putin'den Çin'de önemli görüşme

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi için Çin’in Qingdao kentinde bulunan Ruhani ve Putin arasında yapılan görüşmede Suriye'de iş birliğinin devamına vurgu yapıldı.

İki ülke arasında Suriye gibi bölgesel konularda yapılan iş birliğinin devamının önemli olduğunu vurgulayan Ruhani, "İran ve Rusya'nın bölgedeki terör örgütlerine karşı ortaya koyduğu iş birliği etkili ve başarılı olmuştur. Bu iş birliği devam edecektir." ifadesini kullandı. 

Ruhani, ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekilmesini "hukuksuz" olarak nitelendirerek, İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi. Ruhani, Rusya'nın anlaşmanın korunması ve uygulanması konusunda önemli role sahip olduğunu belirtti. 

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Rusya Devlet Başkanı Putin ise iki ülke arasında başta ekonomik ilişkiler olmak üzere her alanda ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. 

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden Putin, ülkesinin anlaşmanın korunması için çabalarını sürdüreceğini kaydetti. 

Putin, iki ülke arasında Suriye konusunda yapılan iş birliğinin bölgedeki istikrarı güçlendirmek için önemli olduğunu belirterek, "Suriye krizinin çözümü konusunda ortaya koyduğumuz bölgesel iş birliği devam edecek." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Şangay İşbirliği Örgütü'nde gözlemci üye statüsüne sahip İran'ın örgüte tam üyeliğini desteklediklerini de sözlerine ekledi.

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