Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Ruhani: Koronayla mücadelede Avrupa'dan daha iyi durumdayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelede Avrupa ülkelerinden daha iyi durumda olduğunu söyledi.

12 Nisan 2020 Pazar 12:26
1059 Okunma
Ruhani: Koronayla mücadelede Avrupa'dan daha iyi durumdayız

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "Koronayla mücadelede Avrupa ülkelerinden daha iyi durumdayız. Aramızda büyük farklılıklar var. Vakaya göre kayıp oranımız yüzde 7, bazı Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 22 civarında, hatta daha yüksek." dedi.

Ülkesindeki sağlık çalışanlarından övgüyle söz eden Ruhani, "Avrupa'da bir virüs var İran'da ise iki virüs bulunuyor. Biri korona diğeri ekonomik yaptırımlar." ifadelerini kullandı.

"Amerikalılar bize çok zulmediyor"

ABD'nin talimatıyla Lüksemburg'da tutulan 1,6 milyar doların, İran'a getirilmesine yönelik çabaların olumlu neticelendiğini belirten Ruhani, "Amerikalılar bize çok zulmediyor. Kredi istiyoruz engel oluyorlar. Bu virüsle kendi başları da dertte. Bizim durumumuzdan haberdar oldukları halde her gün baskıyı artırmaya devam ediyorlar. Bu insanlık dışı davranış, onların tarihine geçecektir." şeklinde konuştu.

Çin'den dünyaya yayılan COVID-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 357'ye, vaka sayısı 70 bin 29'a ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
İranHasan RuhaniKoronavirüsCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Dmm 2020-04-12 14:24:55

Vallahi doğru. Ilk başlarda en kötülerdendi. Şimdi baya toparlandılar ama halen ölümler çok fazla

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İran'da son 24 saatte 117 kişi koronavirüsten öldü
İran'da son 24 saatte 117 kişi koronavirüsten öldü
Avrupa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 75 bini geçti
Avrupa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 75 bini geçti
Baf'ta kasıtlı cinayet şüphesi
Baf'ta kasıtlı cinayet şüphesi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim