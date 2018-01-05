Ruhani'nin Özel Kalem'inden istifa tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Kalem Müdürü Mahmud Vaizi, Ruhani'yle ilgili istifa taleplerine tepki gösterdi.

Bir grup üniversite öğrencisinin Cumhurbaşkanı Ruhani'nin istifa etmesine yönelik kaleme aldıkları mektupla ilgili soru üzerine konuşan Vaizi, "Ben böyle bir şey duymadım. Bu tip düşünceler sarf eden kişiler, son olayların çıkış yeri Meşhed kentine de bir baksınlar." ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde bir grup üniversite öğrencisi, "Seçim vaatlerini yerine getirmemek ve hükümetin programındaki kaos" sebebiyle Ruhani'ye hitaben yazdıkları mektupta Cumhurbaşkanını istifaya davet etmişlerdi.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

Ülke genelindeki olaylarda 20'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi.