Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113832
ALTIN
162.954
DOLAR
3.7983
STERLİN
5.2243
EURO
4.6421
Tüp bebek nasıl olur?
Tüp bebek nasıl olur?
Şık ve ince görünmek imkansız değil!
Şık ve ince görünmek imkansız...
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah değil belki ama!..
'Yemek yerken fazla konuşmak' günah...
Saç ektirirken dikkat!
Saç ektirirken dikkat!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!
Uçuş görevlisinden şaşırtan uyarı!

Rum Basını: “Barış Burcu-Sondaja Tepki”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun açıklamaları Rum basınında...

16 Ocak 2018 Salı 11:47
Rum Basını: “Barış Burcu-Sondaja Tepki”
banner10

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun, Deepsea Metro-2 sondaj gemisinin, ön hazırlıkları tamamlandıktan sonra Akdeniz’de kazı çalışmalarına başlayacağı şeklindeki açıklaması ve diğer açıklamaları Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun açıklamalarını “Yine Platformu Hatırlattılar-Enerji ve Roma’daki 7’ler Zirvesine ilişkin İşgal Altındaki Topraklarda Tepkiler” başlığıyla geniş bir şekilde aktardı.

Politis gazetesi haberi “Barış Burcu-Sondaja Tepki” şeklinde aktarırken Haravgi gazetesi “Türk Platformu Tarafından Sondaj Gelişmelerin Sonucu” başlığını kullandı.

banner22
Son Güncelleme: 16.01.2018 11:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süpermarketten plastik ambalaja yasak
Süpermarketten plastik ambalaja yasak
Dünyanın en büyük beşinci ‘elmas’ı bulundu
Dünyanın en büyük beşinci ‘elmas’ı bulundu
İdlib'e hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti
İdlib'e hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim