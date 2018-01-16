Rum Basını: “Barış Burcu-Sondaja Tepki”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun, Deepsea Metro-2 sondaj gemisinin, ön hazırlıkları tamamlandıktan sonra Akdeniz’de kazı çalışmalarına başlayacağı şeklindeki açıklaması ve diğer açıklamaları Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun açıklamalarını “Yine Platformu Hatırlattılar-Enerji ve Roma’daki 7’ler Zirvesine ilişkin İşgal Altındaki Topraklarda Tepkiler” başlığıyla geniş bir şekilde aktardı.

Politis gazetesi haberi “Barış Burcu-Sondaja Tepki” şeklinde aktarırken Haravgi gazetesi “Türk Platformu Tarafından Sondaj Gelişmelerin Sonucu” başlığını kullandı.