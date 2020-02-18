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Rum medyasından ilginç iddia

Casus uçaklar etrafında dolaşıyor

18 Şubat 2020 Salı 21:37
Rum medyasından ilginç iddia
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Rum medyası, ABD'ye ait 'casus uçakların' son dönemlerde Doğu Akdeniz'de uçuşlarını sıklaştırdığını belirterek, gelişmeyi "Doğu Akdeniz, ABD casus uçaklarıyla dolu" başlıkları ile duyurdu.

"YAVUZ'U GÖZLÜYORLAR"

ABD'ye ait casus uçakların Yavuz Sondaj gemisinin etrafında dolaştığını belirten Rum medyası, "ABD'ye ait casus uçaklar her gün bölgede dolaşmaya başladı" diye yazdı. Uçakların Rum havaalanlarını kullandığına işaret edilen haberlerde, havada 'Dornier C-146A' tipi 4 farklı uçağın dolaştığı kaydedildi. 

Rum Fileleftheros gazetesi, Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait 'Lockheed 130H' uçaklarının da Baf Havalimanı'na indiğini yazdı.

Gazete İsrail'e ait 'G550' casus uçağı ile Fransa'ya ait 'NorthopGrumman E2C Hawkeye' uçaklarının da bölgede uçuşlar yaptığını belirtti.

DHA

Son Güncelleme: 18.02.2020 22:40
Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sondaj GemisiCasus UçakDoğu AkdenizABD
Yorumlar
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Ahmet asan 2020-02-18 22:59:29

Vay rontcular vay gozetliyceksiniz gidin mitteranin karisinin uzerinden hangi kurtler gecti palikarya nin eteginin altinda pembe donmu var clinton nasil muamele cektiriyor onlari gozetleyin

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