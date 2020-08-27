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Rus-ABD askeri araçları Suriye'de açık arazide çarpıştı

Suriye’de ABD ve Rus askeri araçlarının çarpışması sonucu, 4 ABD askeri yaralandı. ABD ordusundan ismi verilmeyen bir yetkilinin yaptığı açıklamada, Suriye’nin doğusunda meydana gelen olayda, açık arazide Rus askeri araçları ABD askeri araçlarına yandan çarptı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 11:09
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Rus-ABD askeri araçları Suriye'de açık arazide çarpıştı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot yaptığı açıklamada, olayın Suriye’nin doğusunda Daryick yakınlarında açık arazide meydana geldiğini ifade etti. Sözcü Ullyot, gerilimin tırmanmaması için devriye aracının bölgeden ayrıldığını ifade ederken, bu tür harketelerin profesyonel olmadığını ve 2019 yılında iki ülke arasında yapılan gerilimin düşürülmesi protokolünün ihlali olduğunu kaydetti.

İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Rus askerlerinin çarpışma bömlgesinde olmaması gerektiğini ifade etti. ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Mark Miley, Rus mevkidaşı Orgeneral Valeri Gerasimov ile telefonda görüştü. Görüşmenin ayrıntıları hakkında bilgi verilmezken, bu olayın konuşma konusu olup olmadığı bilinmiyor.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeRusyaABD
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