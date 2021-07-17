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Rus An-28 yolcu uçağını neyin sert inişe mecbur bıraktığı belirlendi

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17 Temmuz 2021 Cumartesi 17:29
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Rus An-28 yolcu uçağını neyin sert inişe mecbur bıraktığı belirlendi

Rus soruşturmacılar, Antonov An-28 yolcu uçağının içindeki 18 kişiyle Sibirya’da dün sert iniş yapmasına iki motorunun birden durmasının sebep olduğununu belirtti.

Kedrovıy-Tomsk seferini yaptığı sırada dün radardan kaybolan, sonradan acil bir biçimde sert iniş yaptığı anlaşılan An-28 yolcu uçağının pilotlarını bu sert inişe neyin mecbur bırakdığı resmi olarak belirlendi.

Rusya Soruşturma Komitesi yetkilileri, uçağın havalanmasından on dakika sonra her iki motorunun birden durduğunu söylediler. Ayrıca uçağın, havalandığı Kedrovıy kentinin 70 km uzağındaki bir noktaya sert iniş yapmasının ardından tamamen tepetaklak olduğunu eklediler.

​Soruşturmacılar, sert iniş sonrasında uçaktaki yolcu ve mürettebatın tamamının güvenli bir biçimde tahliye edildiğini de belirtti. Anlattıklarına göre sert iniş yüzünden pilotlardan birisinin bacaklarında kırıklar oluştu, genç bir yolcunun da beyin sarsıntısı geçirdiği belirlendi, geri kalan yolcu ve mürettebat ise sadece küçük kesikler ya da berelerle kurtuldu.

​Rus soruşturmacılar, sürdürdükleri soruşturma kapsamında uçaktan yakıt numunesinin yanında, uçuş belgelerini ve acil durumlarda uçağın yerinin belirlenmesini ağlayan vericiyi de aldıklarını söylediler.

Bu sırada, sert iniş yapan uçağın operatörü SiLA havayolu şirketi, filosundaki diğer An-28 uçaklarının uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

​An-28 yolcu uçağının dünkü sert inişi, Antonov An-26 tipi bir yolcu uçağının Kamçatka’da bir uçuruma çakılmasından iki hafta sonra yaşandı. Hava durumu nedeniyle görüşün oldukça kötüleşmiş olması yüzünden gerçekleştiği belirlenen kazada An-26 uçağındaki 28 kişiden hayatta kalan olmamıştı.

Son Güncelleme: 17.07.2021 18:07
Anahtar Kelimeler:
Antonov An28Rusya
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