Rus askeri birlikleri Almatı Havalimanı'nda tatbikata başladı

Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki operasyonlarda gözaltına alınanlara ilişkin bilgi verildi.

Ülke genelinde gözaltına alınanların sayısının 5 bin 135'e çıktığı ifade edilen açıklamada, protestolar esnasında kamu düzeni ve ülkenin anayasal düzenini korurken yaralanan güvenlik güçlerinin sayısının 1300'den fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 300 kişinin üzerlerinde ateşli silahlar ve cep telefonları dahil çalıntı mallar ve yüksek miktarda para ile arabayla ve yaya olarak ülkeyi terk etmek için sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şu anda ülkede asayişi ve düzeni sağlamak için terörle mücadele operasyonu devam ediyor. Bugün, ülkenin tüm bölgelerinde durum istikrara kavuştu. Daha önce el konulan bütün yerel yönetim binaları kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Ülkede dün gözaltına alınanların sayısı 4 bin 266 olarak açıklanmış, bunlar arasında komşu ülkelerin vatandaşlarının da olduğu belirtilmişti.

KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak’ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Kazakistan’daki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü Komutanı Andrey Serdyukov, barış gücü birliklerinin konuşlanmasını tamamladığını ve görevlerini yerine getirmeye başladığını açıkladı.

Rus TASS haber ajansına göre, Serdyukov düzenlediği brifingde, KGAÖ Barış Gücü birliklerinin Kazakistan'daki göreviyle ilgili bilgilendirme yaptı.

GAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin aldığı karara uygun olarak barış gücü birliklerinin Kazakistan’a konuşlanmasının tamamladığını kaydeden Serdyukov, “Şu anda barış gücü birlikleri, Almatı şehri ve komşu bölgelerindeki önemli askeri, devlet ve sosyal tesisleri koruma görevini yürütüyor" dedi.

Serdyukov, KGAÖ barış gücünün Kazakistan’daki durum tamamen normalleşene kadar görevini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından basın mensuplarına yapılan açıklamada, KGAÖ Barış Gücünde yer alan Rus askerlerinin, Almatı Havalimanı'nda acil durumların önlenmesine yönelik tatbikat yaptığı bildirildi.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını ancak operasyonların sürdüğünü açıkladı. Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde devam ediyor.