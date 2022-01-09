Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı, mahkemeye çıkarıldı
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı...
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ledra geçiş noktasında cinsel taciz iddiası
Ledra geçiş noktasında cinsel taciz...
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş...

Rus askeri birlikleri Almatı Havalimanı'nda tatbikata başladı

Kazakistan’daki olaylarda gözaltına alınanların sayısının 5 bin 135'e çıktığı bildirildi. Bununla birlikte, usya Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerin Almatı Havalimanı'nda tatbikat yaptığını duyurdu.

09 Ocak 2022 Pazar 15:46
50 Okunma
Rus askeri birlikleri Almatı Havalimanı'nda tatbikata başladı
banner108

Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki operasyonlarda gözaltına alınanlara ilişkin bilgi verildi.

Ülke genelinde gözaltına alınanların sayısının 5 bin 135'e çıktığı ifade edilen açıklamada, protestolar esnasında kamu düzeni ve ülkenin anayasal düzenini korurken yaralanan güvenlik güçlerinin sayısının 1300'den fazla olduğu belirtildi.

Kazakistan’daki protestolarda son durum: Rus askeri birlikleri Almatı Havalimanı'nda tatbikata başladı - 5

Açıklamada, 300 kişinin üzerlerinde ateşli silahlar ve cep telefonları dahil çalıntı mallar ve yüksek miktarda para ile arabayla ve yaya olarak ülkeyi terk etmek için sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şu anda ülkede asayişi ve düzeni sağlamak için terörle mücadele operasyonu devam ediyor. Bugün, ülkenin tüm bölgelerinde durum istikrara kavuştu. Daha önce el konulan bütün yerel yönetim binaları kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Ülkede dün gözaltına alınanların sayısı 4 bin 266 olarak açıklanmış, bunlar arasında komşu ülkelerin vatandaşlarının da olduğu belirtilmişti.

KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak’ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Kazakistan’daki protestolarda son durum: Rus askeri birlikleri Almatı Havalimanı'nda tatbikata başladı - 3

Kazakistan’daki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü Komutanı Andrey Serdyukov, barış gücü birliklerinin konuşlanmasını tamamladığını ve görevlerini yerine getirmeye başladığını açıkladı.

Rus TASS haber ajansına göre, Serdyukov düzenlediği brifingde, KGAÖ Barış Gücü birliklerinin Kazakistan'daki göreviyle ilgili bilgilendirme yaptı.

GAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin aldığı karara uygun olarak barış gücü birliklerinin Kazakistan’a konuşlanmasının tamamladığını kaydeden Serdyukov, “Şu anda barış gücü birlikleri, Almatı şehri ve komşu bölgelerindeki önemli askeri, devlet ve sosyal tesisleri koruma görevini yürütüyor" dedi.

Serdyukov, KGAÖ barış gücünün Kazakistan’daki durum tamamen normalleşene kadar görevini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kazakistan’daki protestolarda son durum: Rus askeri birlikleri Almatı Havalimanı'nda tatbikata başladı - 8

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından basın mensuplarına yapılan açıklamada, KGAÖ Barış Gücünde yer alan Rus askerlerinin, Almatı Havalimanı'nda acil durumların önlenmesine yönelik tatbikat yaptığı bildirildi.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını ancak operasyonların sürdüğünü açıkladı. Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde devam ediyor.

Kazakistan’daki protestolarda son durum: Rus askeri birlikleri Almatı Havalimanı'nda tatbikata başladı - 12

Son Güncelleme: 10.01.2022 01:10
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de toplam vaka sayısı 14 milyon 475 bin 192'ye ulaştı
İngiltere'de toplam vaka sayısı 14 milyon 475 bin 192'ye ulaştı
New York'ta apartman yangını
New York'ta apartman yangını
Brezilya'da turistlerin gezdiği teknelerin üzerine kaya düştü
Brezilya'da turistlerin gezdiği teknelerin üzerine kaya düştü
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim