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Rus askeri uçağı radarda kayboldu

Rusya Savunma Bakanlığı, İl-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, içinde 14 asker bulunan Rus İl-20 askeri uçağının, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde radardan çıktığı bildirildi. ABD'li yetkililer ise, "Uçağı yanlışlıkla Suriye hükümetine ait uçaksavarlar vurdu" açıklamasını yaptı.

18 Eylül 2018 Salı 09:44
Rus askeri uçağı radarda kayboldu

Rusya içinde 14 asker bulunan İl-20 tipi bir askeri uçağın, Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğu bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “17 Eylül tarihinde Moskova saati ile 23.00 civarında Akdeniz üzerinde Suriye sahiline 35 kilometre mesafede, Khemeymim Hava Üssü’ne dönen, Rus İl-20’nin mürettebatı ile bağlantı koptu” denildi.

İSRAİL VE FRANSA REDDETTİ
İsrail’e ait savaş uçaklarının Lazkiye’ye gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu ifade edilen uçakla ilgili Rus askerlerin verdiği bilgilere göre, aynı anda Akdeniz’de bulunan Fransa’ya ait bir firkateynden füze atışı yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Fransa ordusunun sözcüsü, “Fransa güçleri bu saldırıyla olan iddiaları reddediyor” açıklamasını yaptı.

Rus resmi haber ajansı Ria Novost da, ajansa açıklamada bulunan İsrail Savunma Bakanlığı basın biriminin, “Biz dışarıdan yapılan açıklamalara yorum yapmıyoruz” dediğini yazdı.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, uçağın Türkiye sınırına yakın olan Lazkiye civarında Akdeniz'e düşmüş olabileceği ifade edildi.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, uçağın Türkiye sınırına yakın olan Lazkiye civarında Akdeniz’e düşmüş olabileceği ifade edildi.

Uçağın kaybolmasının Suriye’nin Lazkiye bölgesinin füzelerle vurulduğu zamana denk gelmesi, uçağın füzeler tarafından vurularak düşürülmüş olasılığını ortaya çıkardı. Açıklamada, söz konusu uçaktaki Rus askerlerinin akıbetine ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı bilgisi de paylaşıldı.

SURİYE YANLIŞLIKLA MI VURDU?

Rusya'ya ait askeri üssün bulunduğu Lazkiye'nin, Akdeniz üzerinden fırlatılan seyir füzeleri ile vurulduğu iddia edildi. Suriye ordusundan bir yetkili de Lazkiye’ye yapılan füze saldırısının denizden geldiğini söyledi. Yerel kaynaklar ise Humus ve Lazkiye ile sahil şeridindeki patlamaların füze saldırısı olduğunu iddia etti.

Öte yandan Rusya’nın açıklamalarının ardından ABD’den bir açıklama geldi… ABD’li bir yetkili Reuters’a açıklamada bulundu. İsmini açıklamak istemeyen ABD’li yetkili, Rus uçağının Suriye hükümetine ait bir uçaksavar tarafından vurulduğuna dair bulgular saptandığını ifade etti. ABD hükümetinin teorisine göre Suriye’ye ait savunma sistemi, İsrail’in füzelerini imha etmek için fırlatıldığında yanlışlıkla Rus savaş uçağını vurdu.

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RusAskeri UçağıRadarHaberKKTC
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