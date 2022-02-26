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Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna işgali 3 gündür etkisini artırarak devam ederken bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürmeye devam ediyor. İddiaya göre Ukrayna'da Rus askerlerinin pusuya düşürüldüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmek için düzenlediği saldırılar sırasında Ukrayna ordusu karşılaştığı o anların görüntüsü…

26 Şubat 2022 Cumartesi 14:26
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Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…
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Rus askerinin Kiev'e girmeye çalıştığı sıralarda çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusunun direnişi sürerken son olarak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki ordunun yerleşim yerleri arasında çatıştığı görüldü. Görüntülerde Rus ordusuna ait bir askeri aracın pusuya düşürüldüğü anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

RUS ASKERİ ARACINI PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ

Sosyal medyada Ukrayna vatandaşları tarafından paylaşılan görüntülerde Ukrayna ve Rus ordusunun karşılıklı olarak sokaklarda savaştığı görüldü. Paylaşılan görüntülerden birinde Rus askeri aracının, Ukrayna askerinin çapraz ateşine maruz kaldığı ve aracı kullanan askerin çaresizliği gözler önüne serildi.

3 BİN 500 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ AÇIKLAMASI YAPTILAR

Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun kayıplarının giderek arttığına dikkat çekildi. Vatandaşlara da çağrıda bulunan bakanlık, "Şehrimizin sokaklarında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sakin olun ve kapılarınızı açmayın, en yakındaki sığınaklara geçin" uyarısında bulundu.
Yapılan yazılı açıklamanın devamında şu ana kadar 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 200 Rus askerinin de esir alındığı detayına yer verildi. Ayrıca Ruslara ait 14 uçak, 18 helikopter ve 102 tankın etkisiz hale getirildiği bilgisi de paylaşıldı.

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