Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Rus bilim insanları koronavirüsün genom dizilimini çözmeyi başardı

Rusya Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

19 Mart 2020 Perşembe 16:46
1880 Okunma
Rus bilim insanları koronavirüsün genom dizilimini çözmeyi başardı

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre Smorodintsev Grip Araştırmaları Enstitüsü’nden bilim insanları, bir ilk olarak koronavirüsün genom dizilimini tamamen çözmeyi başardı. Bu bilginin, virüse karşı aşı ve ilaç geliştirmede yardımcı olacağı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, St. Petersburg’daki Smorodintsev Grip Araştırmaları Enstitüsü uzmanlarının koronavirüsün genom şifresini çözmeyi başardığı belirtildi.

Açıklamada, uzmanlar tarafından bir hastadan alınan Kovid-19’lu örnek yardımıyla, virüsün genomunun bir ilk olarak tamamen sıralanabildiği duyuruldu.

'Aşı ve ilaç geliştirilmesinde yardımcı olacak'

Açıklamada virüsün genomunun çözülmesinin aşı ve ilacın geliştirilmesinde yardımcı olacağı vurgulandı.

Enstitünün müdürü Dr. Dmitriy Lioznov, Kovid-19 yeni bir koronavirüs olduğu için, Rusya’ya giriş ve yayılış yolunun belirlenmesinin yanı sıra mutasyonlarını öğrenmenin de kritik önem taşıdığını ifade etti. Lioznov, “Bu bilgi bize koronavirüs tedavisine karşı ilaç ve aşı bulmak konusunda yardımcı olacak” dedi.

Önde gelen bir sağlık kuruluşu olan enstitü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile partnerlik faaliyetleri yürütüyor

Anahtar Kelimeler:
Rusya Sağlık BakanlığıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Seyyar morglar' kuruldu
'Seyyar morglar' kuruldu
Avustralya koronavirüs nedeniyle yabancılara sınırlarını kapattı
Avustralya koronavirüs nedeniyle yabancılara sınırlarını kapattı
Evde kal sevdiklerini koru!
Evde kal sevdiklerini koru!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim