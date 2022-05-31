Rus enerji şirketi Gazprom'dan kritik açıklama

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Shell Energy Europe ile Danimarka merkezli Orsted'in, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadıkları belirtildi.

1 Nisan'dan itibaren Rus gazı için ödemelerin rubleyle yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, söz konusu ödeme yapılmadığı için Shell Energy Europe ve Orsted'e yönelik doğal gaz sevkiyatının 1 Haziran'dan itibaren tümüyle durdurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, Shell Energy Europe'un Almanya'ya yönelik sevkiyatlar için ilgili ödemeyi yapmadığı ve şirketle Gazprom arasındaki sözleşmede belirtilen hacmin yıllık 1,2 milyar metreküp düzeyinde olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.