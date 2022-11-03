Rus generallerin gizli toplantısı deşifre oldu!

PUTİN GİZLİ TOPLANTIYA DAHİL OLMADI

İki ABD'li yetkili CBS News'e verdiği röportajda, üst düzey Rus askerlerinin geçen ay Ukrayna'daki savaş alanında nükleer silahları nasıl ve ne zaman kullanabileceklerini tartıştığını söyledi. Gizli toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dahil olmadığı belirtildi.

Bununla birlikte Beyaz Saray, son birkaç ayda nükleer silahların potansiyel kullanımı konusunda giderek daha fazla endişe duyduğunu, ancak ABD'nin Rusya'nın böyle bir saldırya hazırlandığına dair hiçbir işaret görmediğini vurguladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ekim ortasındaki üst düzey Rus askeri tartışmalarının zamanlaması önemli olmasına rağmen, Batı'yı "konuyu kasten tırmandırmakla" suçladı. Ancak, Eylül ayı sonlarında Putin, Rusya'yı ve ilhak ettiği işgal altındaki Ukrayna topraklarını korumak için elindeki tüm araçları kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın nükleer silah kullanmayı tartıştığına dair ABD basınında çıkan haberlere yanıt olarak ise "Bu konu hakkında giderek daha fazla endişe duyuyoruz" dedi.

RUSYA'NIN KİRLİ BOMBA İDDİASI DİKKATE ALINMADI

Diğer taraftan ABD’li yetkililer, Rusya'nın savaş alanındaki etkinliği azaldıkça nükleer tehditleri artırdığını söyledi. Ukrayna ve Batı, Rusya'nın nükleer silah kullanılması durumunda Kiev'i suçlamak için bir bahane yaratmaya çalıştığını söylese de, Moskova Ukrayna'yı radyoaktif malzeme ile bağlanmış "kirli bir bomba" hazırlamakla suçladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, iddia edilen Ukrayna komplosu hakkında ABD, Türkiye ve Fransa'daki mevkidaşları ile temasa geçti. Ancak, Rusya Savunma Bakanlığı bulgularını göstermek için fotoğraflar ürettiğinde, Slovenya hükümeti görüntülerin Radyoaktif Atık Yönetim Ajansı’ndan çalındığına ve 2010 yılına kadar uzanan duman dedektörleri gösterdiğine hızla dikkat çekti.

Öte yandan son haftalarda, Rusya'nın nükleer doktrini, nükleer silahları, özellikle de Ukrayna'daki savaş alanında serbest bırakılabilecek bir "taktik" silahı kullanabileceği koşullar konusunda yakından inceleme altına alındı. Taktik bir nükleer silah, kitlesel yıkıma neden olacak şekilde tasarlanmış daha büyük "stratejik" silahların aksine, savaşta kullanım içindir.

RUSYA'NIN NÜKLEER SİLAH DOKTRİNİ

Rusya geçen hafta rutin nükleer tatbikatlar yaptığında, bir düşmanın nükleer saldırısına daha büyük ölçekli bir stratejik silahla misilleme yaptığı senaryosu altındaydı. Putin, Rusya'nın nükleer doktrininin yalnızca nükleer silahların savunma amaçlı kullanımına izin verdiği konusunda kararlı olduğunu söyledi.

"VAROLUŞSAL BİR TEHDİT"

Ancak, Rusya güvenlik konseyi başkan yardımcısı Dmitry Medvedev, Rusya doktrininin bir başka unsurunun altını çizdi: devlete varoluşsal bir tehdit durumunda nükleer silah kullanımı.

Medyedev, Rusya’nın Ukrayna'daki savaş amacının daha önce kendisine ait olan tüm toprakları geri almak olduğuna ve bunun Rusya içinde varoluşsal bir tehdit olduğuna dikkat çekti. Medvedev'in yorumları, Putin'in, uluslararası toplum tarafından Rusya'nın bir parçası olarak tanınmasalar bile, güney ve doğu Ukrayna'nın geniş alanlarını resmen ilhak etmenin onları Rus toprağı haline getirdiğine olan inancını yansıtıyor.



Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Moskova'nın "devletin varlığı tehlikedeyken konvansiyonel silahların kullanılmasıyla bir saldırganlığa" yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkına sahip olduğunu yineledi.