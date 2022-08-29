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Rus Hacker'ları Bayraktar'ı tehdit etti

Rus Hacker'ları, insansız hava sitemleri üreticisi Bayraktar'ı tehdit etti. Rusya’nın en büyük hacker grubu Killnet, Türk şirketi Baykar’a tehdit mesajı yayınladı. Tehdit, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, Moskova'ya satış yapmayacaklarını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:56
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Rus Hacker'ları Bayraktar'ı tehdit etti


Rusya’nın en büyük hacker grubu Killnet, Türk şirketi Baykar’a tehdit mesajı yayınladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Kiev’i desteklediği açıklayan ABD, Norveç, Romanya, Litvanya, İtalya, Çekya, Letonya gibi ülkelere saldırılarıyla adını duyuran Kremlin destekli hacker grubu Killnet, Telegram kanalından yaptıkları açıklamada, Rus ordusuna büyük kayıplar verdiren Bayraktar SİHA’larını üreten Baykar’ı ve şirketin sahibi Bayraktar Ailesi’ni tehdit etti.

Türkiye’yi de tehdit eden hacker grubu daha önce ABD’li savunma devi Lockheed Martin’e DDoS saldırısı düzenlediğini öne sürmüştü.

BBC Rusça servisine mülakat veren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kendisine yöneltilen "Moskova size büyük paralar teklif ederse onlara da Bayraktar satar mısınız?" sorusuna, "Bizim işimizin temeli hiçbir zaman para ve maddiyat olmadı. Moskova bize ne kadar para teklif ederse etsin onlara satış yapmayız" yanıtını verdi. Kremlin’in desteklediği Hacker grubu Killnet’in tehdit mesajı, bu açıklamaların ardından geldi.

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