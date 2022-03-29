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Rus heyeti İstanbul'da müjdeyi verdi!

İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk gün tamamlandı. Kritik görüşme sonrası Rus heyetinden yapılan ilk açıklamada 'mutabakata vardık' mesajı geldi. Rusya Savunma Bakanlığı da Kiev'e operasyonların duracağını açıkladı. Heyet, görüşmelerin yapıcı geçtiğini ifade etti.

29 Mart 2022 Salı 16:04
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Rus heyeti İstanbul'da müjdeyi verdi!
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Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen görüşmenin ardından açıklamalar peş peşe geliyor. Ukrayna heyetinin ardından Rusya heyeti de açıklamalarda bulundu. Bazı maddelerde anlaşıldığını belirten Rus heyeti 'Böyle devam ederse barış daha hızlı gelecek' dedi.

Rus heyetinin açıklamaları şöyle;

"Görüşmelerin ardından bazı noktalarda mutabakata vardık. Çözüm teklif ettik. Bu anlaşma Dışişleri bakanları tarafından onaylanabilir. Detaylara ilişkin görüşmeler devam edecek. Böyle devam ederse barış daha hızlı olacak. Ukrayna'nın önerilerini Putin'e ileteceğiz. Putin-Zelenski zirvesi dışişleri bakanları anlaşırsa mümkün."

RUSYA: KİEV OPERASYONU DURACAK!

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı da "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak" açıklamasını yaptı.

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