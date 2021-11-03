Künye
Kıbrıs 24
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sapığın hırsız arkadaşı!
Sapığın hırsız arkadaşı!
KADINA ŞİDDET! Zanlı teminata bağlandı
KADINA ŞİDDET! Zanlı teminata bağlandı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Çocuğa cinsel saldırı
Çocuğa cinsel saldırı
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
banner107

Rus kargo uçağı düştü: En az 2 can kaybı

Rusya’nın Irkutsk şehri yakınlarında içerisinde 7 kişinin bulunduğu turboprop AN-12 nakliye uçağının radardan kaybolduğu belirtildi. Reuters'ın bölge yönetimine dayandırdığı haberinde, uçağın düşerek yandığı aktarılırken, en az iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

03 Kasım 2021 Çarşamba 15:37
40 Okunma
Rus kargo uçağı düştü: En az 2 can kaybı
banner108

Rusya Acil Servisler Bakanlığı yaptığı açıklamada, sekiz kişiyi taşıyan Antonov An-12 kargo uçağının Moskova'nın yaklaşık 4 bin 200 km doğusundaki Irkutsk kenti yakınlarına inerken radardan kaybolduğunu söyledi.

Uçakta toplam 7 kişinin bulunduğunun tahmin edildiği bilgisine yer verildi.

Bakanlık, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin şehrin yaklaşık 7 km dışında olay yerine gönderildiğini söyledi.

Bölge yönetimine yakın bir kaynak, uçağın düşerek yandığını, kurtarma ekiplerinin yangını söndürdüğünü ve en az iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

TASS haber ajansının aktardığına göre yetkililer, uçağın Belarus şirketi Grodno'ya ait olduğunu söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dört mevsime veda!
Dört mevsime veda!
İnsan eti tadında vegan burger üretildi
İnsan eti tadında vegan burger üretildi
İngiltere’den yeni araştırma: Aşısızların hayatını kaybetme oranını açıkladılar
İngiltere’den yeni araştırma: Aşısızların hayatını kaybetme oranını açıkladılar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim