Rus kargo uçağı düştü: En az 2 can kaybı

Rusya Acil Servisler Bakanlığı yaptığı açıklamada, sekiz kişiyi taşıyan Antonov An-12 kargo uçağının Moskova'nın yaklaşık 4 bin 200 km doğusundaki Irkutsk kenti yakınlarına inerken radardan kaybolduğunu söyledi.

Uçakta toplam 7 kişinin bulunduğunun tahmin edildiği bilgisine yer verildi.

Bakanlık, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin şehrin yaklaşık 7 km dışında olay yerine gönderildiğini söyledi.

Bölge yönetimine yakın bir kaynak, uçağın düşerek yandığını, kurtarma ekiplerinin yangını söndürdüğünü ve en az iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

TASS haber ajansının aktardığına göre yetkililer, uçağın Belarus şirketi Grodno'ya ait olduğunu söyledi.