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Rus Kilisesi ile Fener arasında kriz çıktı

Ortodoks Hıristiyanlığının ruhani merkezi sayılan İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Kilisesi'nin Rusya'dan bağımsızlığını tanıma adımı atması Rus Ortodoks Kilisesi'ni küplere bindirdi

16 Eylül 2018 Pazar 11:54
Rus Kilisesi ile Fener arasında kriz çıktı

Rus Kilisesi, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u 'bölücü' ilan etti, bundan böyle dualarında Fener ve Bartholomeos'u anmama kararı aldı. Söz konusu kararlar önceki gün Rus Ortodoks Kilisesi'nin Dini Meclis toplantısında alındı.

Rus Patriği Kiril'in Sözcüsü rahip Aleksander Volkov yaptığı açıklamada, “Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Patrikhanesi'nin kötü niyetli bölücü davranışları karşısında tepkisini gösteren belirli kararlar almıştır. Bundan böyle Rus Kilisesi Fener Patrikhanesi'nin öncülüğünde yapılan hiçbir dini organizasyona katılmayacak” dedi. Volkov, “Fener'in Kiev Kilisesi'nin bağımsızlığını resmen tanıması durumunda ilişkilerin kopartılması gündeme gelecek” diye konuştu.

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