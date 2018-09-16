Rus Kilisesi ile Fener arasında kriz çıktı

Rus Kilisesi, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u 'bölücü' ilan etti, bundan böyle dualarında Fener ve Bartholomeos'u anmama kararı aldı. Söz konusu kararlar önceki gün Rus Ortodoks Kilisesi'nin Dini Meclis toplantısında alındı.

Rus Patriği Kiril'in Sözcüsü rahip Aleksander Volkov yaptığı açıklamada, “Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Patrikhanesi'nin kötü niyetli bölücü davranışları karşısında tepkisini gösteren belirli kararlar almıştır. Bundan böyle Rus Kilisesi Fener Patrikhanesi'nin öncülüğünde yapılan hiçbir dini organizasyona katılmayacak” dedi. Volkov, “Fener'in Kiev Kilisesi'nin bağımsızlığını resmen tanıması durumunda ilişkilerin kopartılması gündeme gelecek” diye konuştu.