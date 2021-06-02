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Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne başladı

Rus kozmonotlar Oleg Novitskiy ve Pyotr Dubrov, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) çıkarak uzay yürüyüşüne başladı. Kozmonotlar yaklaşık yedi saat istasyon dışında kalacak.

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:43
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Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne başladı

Rus kozmonotlar Novitskiy ve Dubrov, yeni ‘Nauka’ modülünün gelişi öncesinde istasyonun dış yüzeyinde çalışmalar gerçekleştirmek için uzay boşluğuna çıktı. Kozmonotlar sıvı akış regülatörü panelini değiştirecek, deneyler için ekipman kuracak, ayrıca ‘Kurs’ isimli bir sistemin antenini bağlayacak.  

Kozmonotların uzay boşluğunda 6 saat 50 dakika kalması gerekecek.

Daha önce Rusya’daki Kozmonot Eğitim Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre şu anda UUİ’de bulunan Rus kozmonotlar üç kez uzay yürüyüşü gerçekleştirecek.

Rus kozmonotlar en son 18 Kasım 2020’de uzay boşluğuna çıkmıştı.

‘Nauka’ modülünün temmuz ayında uzaya fırlatılması planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Rus Kozmonotlar
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