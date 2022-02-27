Rus medyası Ukrayna'nın Gomel'de Rusya ile müzakere etmeyi kabul ettiğini öne sürdü

Rusya'nın Ukrayna saldırısında dördüncü güne girildi. Rus ordusunun ülke içerisinde ilerleyişi devam ederken Kiev başta olmak üzere tüm kentlerde zor bir gece yaşandı. Ülkenin birçok noktası yoğun Rus bombardımanına tutuldu.



ABD ve diğer batılı ülkeler Rusya'ya bir dizi yeni yaptırım açıkladı. Kiev ve Moskova arasında diplomatik girişimler devam ederken henüz bir sonuç alınamadı.

Akşam saatlerinde Zelenski, "Erdoğan ve Aliyev müzakere organize etmeyi önerdi" açıklamasında bulundu.

Çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerden biri Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov. Ukrayna Başkanlık Ofisi, Rus güçlerinin bir doğalgaz boru hattını patlattığını açıkladı. Gelişmenin çevresel bir felakete yol açabileceği belirtildi. Halka camları kapalı tutma ve bol sıvı tüketme çağrısında bulunuldu.

İşte dakika dakika en sıcak gelişmeler...

16.04: Norveç, hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

15.58: Rusya'nın devlet iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, Google'ın ana şirketi Alphabet'e bir yazılı talep gönderdiğini belirterek, Rus medyasının Google ve YouTube kanallarına erişiminin Ukrayna topraklarında yeniden sağlanmasını talep etti. Google daha önce, RBC, TV Zvezda ve Sputnik gibi medya kuruluşları ile Rusça yayın yapan YouTube kanallarının yasaklanacağını açıklamıştı.

RUS MEDYASI: UKRAYNA HEYETİ GOMEL'DE GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ

15.38: Rus Medyası, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Belarus'un Gomel kentinde müzakereleri kabul ettiğini iddia etti. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy, "Ukrayna heyeti, Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti. Rus heyeti oraya gidiyor" açıklamasını yaptı.

LUKAŞENKO: UKRAYNA'DA TEK BİR ASKERİMİZ YOK

15.32: Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, "Ukrayna'daki çatışma, uçurumun en ince noktası. Böyle devam ederse en kötüsü olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ya da herhangi bir sığınak ortada kalmayacak. Bu yüzden savaş bugün bitmeli. Ben buna savaş bile demem. Bu bir çatışma. Savaş bir iki gün sürecek ama Ukrayna'nın üçte biri kıyılmış olacak. Şimdiye kadar kimse Kiev'i bombalamadı. Putin ile görüşmemi bitirdim, beni bu konuda uyardı. Bu çatışmanın ne zaman başladığını dakikasına, saniyesine kadar biliyorum. O zamanlar Kiev'i bombalamak kimsenin aklına gelmemişti. Ukrayna'da konuşlanmış tek bir askerimiz yok" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından şimdiye kadar 11 ülke hava sahalarını Rus havayollarına kapattı.

15.30: Avrupa Birliği (AB), G7 dışişleri bakanlarının bugün online olarak görüşeceğini duyurdu.

15.27: Fransa, bu akşamdan itibaren hava sahasını tüm Rus uçalarına ve havayolu şirketlerine kapatacağını duyurdu.

15.07: Kremlin'den yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizi için arabuluculuk teklifinde bulunduğu belirtildi. Görüşmenin bir İsrail inisiyatifi olduğunu ve Putin'in Bennett'e Rusya'nın Belarus'un Gomel kentindeki heyetinin Kiev ile müzakere etmeye hazır olduğunu, ancak Ukrayna tarafının "tutarsızlık göstermesi nedeniyle bu fırsatı değerlendirmediği" öne sürüldü.



14.59: Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentin savunulmaya devam ettiğini duyurdu. Kliçko, ayrıca başkentte Rus birliklerinin bulunmadığını ve saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana Kiev'de biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



14.46: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü. Zelenski, görüşmeye ilişkin daha fazla detay vermedi.



RUSYA'DAN VATAN HAİNLİĞİ AÇIKLAMASI



14.42: Rusya Devlet Savcılığı, Rusya'nın güvenliğini hedef alan yabancı bir devlete veya uluslararası kuruluşa mali veya diğer yardımları sağlayan herkesin ihanetten suçlu bulunabileceğini ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.

14.38: Hollanda bu akşam itibariyle hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.



14.24: Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rusya Devlet Başkanı Putin'in adil bir mahkemede 21. yüzyılın savaş suçlusu olduğunu kanıtlayacaklarını açıkladı.



14.20: İtalya Başbakanlık Ofisi, ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını duyurdu.



14.11: Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna ve Rusya'nın mümkün olan en kısa sürede masaya oturmasını istediklerini açıkladı.



14.05: Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, ülkenin kuzey sınırında ve doğu bölgesinde yeni doğalgaz sahalarının keşfedildiğini duyurdu.



14.01: Çekya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına karşı koymasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya daha fazla silah ve mühimmat göndereceğini açıkladı. Askeri yardım planının Çekya hükümeti tarafından onaylanmasının ardından Ukrayna'ya yardım taşıyan bir tren yola çıktı. Çekya Savunma Bakanlığı, 8,6 milyon dolar değerinde makineli tüfek, hafif makineli tüfek, saldırı tüfeği, tabanca ve mühimmat göndereceğini bildirdi.



HARKOV'UN KONTROLÜ TAMAMEN UKRAYNA'YA GEÇTİ



13.55: Ukrayna’da bölge valisi Oleh Sinegubov, Ukrayna'nın kuzeydoğudaki Harkov şehri üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söyledi. Sinegubov, "Harkov’un kontrolü tamamen bizim! Silahlı kuvvetler, polis ve savunma güçleri çalışıyor ve şehir

düşmandan tamamen temizleniyor” açıklamasını yaptı.

13.52: Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı, Ukrayna'yı terk eden mülteci sayısının 368 bine ulaştığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği bölgeler.

13.49: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurduklarını duyurdu. Zelenski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın askeri hareketliliğini sonlandırması için acil karar alınmasını ve davanın önümüzdeki hafta başlamasını talep ediyoruz" dedi.



13.40: Almanya Ulaştırma Bakanlığı, Almanya havasahası ve havaalanlarının Rus uçaklarına üç ay boyunca kapatılacağını açıkladı. İnsani yardım uçalarının bu yasağın dışında tutulacağı belirtildi.



ALMANYA EK DOĞALGAZI KÜRESEL PİYASALARDAN ALACAK



13.14: Almanya Şansölyesi Scholz, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırım paketinin eşsiz olduğunu söyledi. Scholz, "NATO sınırları içerisindeki her bir metrekare toprağı savunacağız. Bur Rus halkının değil, Putin'in savaşı. Putin Rus imparatorluığu inşa etmek istiyor. Almanya ek doğalgazı küresel piyasalardan alacak" diye konuştu.



13.02: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Özel Kuvvetleri'nin "Özel Kuvvetler Günü"nü kutladı.



13.00: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın saldırıları nedeniyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki koltuğundan çıkarılması gerektiğini söyledi.



UKRAYNA'DA 64 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ



12.56: Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin yaralandığını bildirdi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, Ukrayna genelinde havadan ve karadan yapılan saldırılarda, 24 Şubat saat 04.00 ile 26 Şubat saat 17.00 arasında 64 sivilin yaşamını yitirdiğini, 176 sivilin yaraladığını rapor ettiği aktarıldı.



Gerçek rakamların muhtemelen "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek günlerde sivil kayıpların daha da artabileceği uyarısı yapıldı.

UKRAYNA: RUSYA ŞİMDİYE KADAR 4 BİN 300 ASKER VE 146 TANK KAYBETTİ



12.33: Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar, savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın yaklaşık 4 bin 300 asker ve 146 tank, 27 uçak ve 26 helikopter kaybettiğini açıkladı.



12.26: Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in federasyondaki onursal başkanlık ve büyükelçi statülerinin askıya alındığını duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle bu yönde bir karar alındığı vurgulandı. Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin'in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.



12.11: AB yetkilisi, üye ülkelerin çoğunun Rus havayollarına sahalarını kapattığını belirterek, "Kısa süre sonra bu konuda resmi bir karar alınabilir" dedi. Yetkili ayrıca, tüm AB ülkelerinin Ukrayna'nın AB'ye üyeliğini desteklemediğini söyledi. AB çapında Rus uçuşlarına yönelik yasağın, bloğun dışişleri bakanları tarafından daha sonra tartışılacak olan Moskova'ya yönelik yeni bir yaptırım paketinin parçası olabileceği belirtildi.



UKRAYNA GÜÇLERİ KİEV'İN BATISINI KONTROL ALTINA ALDI



12.03: Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, Kiev'in batısının kontrol altına alındığını açıkladı. Sözcü, aynı zamanda "Ukrayna güçleri Harkov'a giren araçların yarısını imha etti. Düşman insiyatifi kaybetti ve Belarus müzakerelerine giderek bunu doğrulamış oldu" dedi.



11.58: Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, Rusya ile savaştaki durumun önemli ölçüde değişmediğini söyledi.

Rus askerlerinin konuşlandıkları bölgeler.

11.47: NATO ülkeleri Ukrayna'ya silah yardımı yapacak. Bu kapsamda Hollanda, Alman yapımı tanksavarları Ukrayna'ya gönderecek.

11.34: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Rusya-Ukrayna krizinin uzun soluklu olacağından endişelendiğini açıkladı. Truss, ayrıca "Ukrayna güçlerinin Rus askerlerine direndiklerini görüyoruz. Ruslar ciddiyse askerlerini Ukrayna'dan çekmeliler. Krizin, İngiltere ekonomisi için bir bedeli olacak" dedi.



11.33: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmayı teklif ettiğini hatırlattı. Altun, ''Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi'' dedi.



11.32: Kremlin sözcüsü, Ukrayna'yı, görüşmeler devam ederken, Rusya'nın askerini opresyonlarının ertelenmeyeceğine dair uyardıklarını bildirdi.



LUKAŞENKO: UKRAYNA DEVLET STATÜSÜNÜ KAYBETMEK İSTEMİYORSA MASAYA OTURMALI



11.29: Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, "Ukrayna, devlet statüsünü kaybetmek istemiyorsa masaya oturmalı" diyerek Kiev'e çağrı yaptı. Rusya, müzakere heyetinin Belarus'un Gomel kentinde Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüşmeye hazır olduğunu açıkladı, ancak Kiev Belarus'un Rus işgalinde suç ortağı olduğunu ve tarafsız bir aracı olarak görülemeyeceğini bildirdi.

11.18: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'in bir danışmanı Reuters'e verdiği demeçte, Ukrayna'nın Rusya ile askeri saldırısı konusunda ültimatom olmadan yalnızca "gerçek" müzakereler istediğini söyledi. Moskova'nın müzakereler için Belarus'a bir heyet gönderme kararını "propaganda" olarak nitelendirdi.



11.15: Google, Rus devletine ait medya kuruluşu RT'nin uygulamalarının indirilmesini yasakladı. Google ayrıca, RT ve diğer devlet destekli Rus platformlarının web sitelerinde, uygulamalarında ve YouTube videolarındaki reklamlar için para almalarını engelleyeceğini duyurdu.



11.13: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Dünya, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki oy hakkını elinden almalı. Rusya'nın suç teşkil eden eylemleri soykırımın işareti" dedi.

ZELENSKİ, RUSYA İLE MÜZAKERELER İÇİN İSTANBUL'U ÖNERDİ

10.33: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Dün gece acımasızdı, sivil altyapı top atışlarının hedefi oldu. İşgal güçleri ambulans dahil her şeye saldırıyor. İşgalci güçler, askeri altyapının olmadığı sivil bölgelere saldırıyor. Minsk görüşmeleri Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa mümkün olabilir. Ukrayna'ya karşı saldırgan tavır içinde olmayan yerlerde müzakereye açığız" dedi.



Zelenski, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.