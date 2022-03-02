“Rus ordusu karıştı, askerler sivilleri vurmayı reddediyor”

Rusya geçen hafta askeri operasyon düzenlediği Ukrayna'da birçok kenti kuşatma altına alırken çatışmalar da giderek şiddetleniyor.

İngiliz istihbarat şirketi ShadowBreak, Ukrayna'daki Rus birlikleri arasındaki bazı görüşmelerin kayıtlarını ele geçirdi. Görüntülü ve sesli görüşmeler, Rus askerleri arasında yaşanan huzursuzluğu ve bazı askerlerin askeri ekipman eksikliği nedeniyle isyan ettiğini ortaya koyuyor.

İngiliz basının aktardığı haberlere göre, birçok Rus askeri Ukrayna'da sivil yerleşimleri bombalama emrinden rahatsız oluyor, hatta bazıları bu talimatlara uymayı reddediyor.

“TEK İSTEDİĞİM KENDİMİ ÖLDÜRMEK”

Telsiz görüşmelerinden birinde bir Rus askerinin gözyaşlarına boğulduğu duyulurken, bir asker de annesine gönderdiği mesajda hıçkıra hıçkıra ağlayarak “Tek istediğim kendimi öldürmek” diyor.

Öfkeli bir başka asker de, yiyecek ve yakıt sıkıntısına tepki göstererek “Üç gündür buradayız. Bunlar ne zaman hazır olacak” diye bağırıyor.

Haberlerde, bazı Rus askerlerinin Ukrayna'daki savaştan dolayı çok öfkeli olduğu belirtildi. Kayıtların, “Rusya lideri Vladimir Putin'in askerlerinin tam bir dağılma hali içinde olduğunu” gösterdiği ifade edildi.

“BİZİ ÖLÜME GÖNDERDİLER”

Ukrayna'da esir düşen bazı Rus askerlerinin savaşa gittiklerinden haberleri olmadığını belirttikleri ve “Bizi ölüme gönderdiler” diye ağladıkları görüntüler daha önce yayınlanmıştı.

İngiliz Telegraph gazetesine konuşan ShadowBreak’in kurucusu Samuel Cardillo, ele geçirilen bazı mesajların “savaş suçuna kanıt” olduğunu söyledi. New York Times'a konuşan üst düzey bir ABD'li savunma yetkilisi de, bazı Rus askerlerin çatışmadan kaçma umuduyla araçlarındaki yakıt tankerlerinde delikler açtığını ifade etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na göre işgal sürecinde hayatını kaybeden Rus askerlerin sayısı 5300'ü buldu. Rusya ise Ukrayna'daki askeri kayıplarla ilgili bir rakam vermedi.