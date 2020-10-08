Rus ordusundan Putin'e doğum günü hediyesi: Hedefi 270 saniyede vurdu

Rusya Donanması Zircon füzesini test etti. Testin Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğumgününde gerçekleşmesi ise dış basında ordudan “Putin’e doğum günü hediyesi” şeklinde yorumlara neden oldu.