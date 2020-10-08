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Rus ordusundan Putin'e doğum günü hediyesi: Hedefi 270 saniyede vurdu

Rusya Donanması Zircon füzesini test etti. Testin Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğumgününde gerçekleşmesi ise dış basında ordudan “Putin’e doğum günü hediyesi” şeklinde yorumlara neden oldu.

08 Ekim 2020 Perşembe 11:10
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Rus ordusundan Putin'e doğum günü hediyesi: Hedefi 270 saniyede vurdu

Rusya Mach 8 kapasitesindeki yeni füzesi Zircon’u Beyaz Deniz’de test etti. Savaş gemisinden fırlatılan füzenin testten başarı ile geçtiği açıklandı. 

Söz konusu testin Putin’in doğum günününde yapıldığının altını çizen İngiliz Daily Mail gazetesi haberi okurlarına “Ordu Putin’in doğum günününü hipersonik füze ile kutladı” başlığı ile sundu. 

Aynı habere göre, söz konusu hipersonik füze 450 kilometre ötedeki hedefi 270 saniyede vuma kapasitesine sahip.

Füzenin geçtiğimiz yıl yapılan testlerinde ise yayılan radyasyon sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti. 

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