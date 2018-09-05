Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Rus savaş uçakları çok sayıda sivil yerleşim yerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vuruyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, savaş uçakları, öğle saatlerinde İdlib'in batısı ve Hama ilinin kuzeyine saldırı düzenledi.

Kaynaklar, saldırılarda Rus savaş uçaklarının, İdlib'in batısındaki Cisir eş Suğur, Bisenkul, Gani, İnneb, Sırmaniyye, Kefeyedin ve Canudiyye bölgelerinde Hama'nın kuzeyindeki Zeyzun bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vurduğunu aktardı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi de sosyal medya üzerinden saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hımeymim askeri üssünden kalkan Rus savaş uçakları Cisir Eş Şuğur’un çevresindeki sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi." ifadesini kullandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının öğle saatlerinde düzenlediği hava saldırısında Cisir Eş Şuğur ilçesinde 5'i çocuk 9 sivil, Keferyedin köyünde bir sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Yusuf, diğer bölgelerde ise 20 sivilin yaralandığını kaydetti.

Hac Yusuf, İdlib'e hava saldırılarının devam etmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti.

Savaş uçaklarının saldırıları devam ediyor.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak, rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.