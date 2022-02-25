Rus tankları Kiev'e girdi, hükümet binaları çevresinde çatışma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass'a yönelik askeri operasyon başlatmasının üzerinden bir gün geçti. Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgalinin ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını belirtti. Sabah saatlerinde ise başkent Kiev'de art arda patlamalar yaşandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'in üzerinde bir Rus uçağının vurulduğunu belirtti. Ukrayna Hükümet Danışmanı ise bugün Kiev'e tank saldırısı beklendiğini açıkladı. Öğle saatlerinde Rus tankları başken Kiev'e girmeye başladı. Öte yandan Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu yaptığı açıklamada, “Ukrayna’dan ilk vatandaşlar bugün 4 binden fazla geçişle Moldova'ya geliyor" dedi.

RUS ASKERİ KİEV'E GİRDİ

12.20 : Reuters: Kiev'de hükümet binası yakınlarında silah sesleri duyuldu.

12.00 : Rus Birlikleri Kiev'in dış mahallerine girdi.

11.44: Rusya Devlet Sivil Havacılık İdaresi, İngiliz havayolu British Airlines'ın havaalanlarına inmesini veya hava sahasını geçmesini yasakladı. Hareket, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Londra'nın Rus bayraklı havayolu Aeroflot'un uçuşlarına yönelik yasağını takip ediyor.

11.30: Rus güçleri Karadeniz'de 82 Ukrayna askerinin bulunduğu Zmiinyi (Yılan) adası'nı ele geçirdi.

11.23: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'ya ait 118 askeri altyapı tesisini imha ettiğini açıkladı. Sözcü açıklamasının Rusya'nın kapalı haldeki Çernobil nükleer santralini korumak için başkent Kiev yakınına Rus paraşütçü birliklerini konuşlandıracağını belirtti.

11.11: Rusya Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün ayrılıkçı Donetsk ve Luhanks bölgelerinin yetkilileri ile Moskova'da görüşeceğini açıkladı.

10.42: Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna’dan ilk vatandaşlar bugün 4 binden fazla geçişle Moldova'ya geliyor. Hükümet, Palanca ve Ocnita yakınlarında geçici yerleştirme merkezleri kurdu. Sınırlarımız, güvenli geçişe veya kalmaya ihtiyacı olan Ukrayna vatandaşlarına açıktır” dedi.

10.29: Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev’e doğru hareket ettiğini bildirdi.

10.20: Rusya’nın yeniden saldırmasıyla alarm seslerinin yükseldiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’de otellerde kalanlar sığınaklara alındı.

10.16: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın 450'den fazla askeri personel kaybettiklerini tahmin ettiklerini açıkladı. Wallace, Rusya'nın saldırıların birinci gününde başarısız olduğunu ve Rusya'nın niyetinin tüm Ukrayna'yı ele geçirmek olduğunu söyledi.

09.54: Ukrayna Hükümet Danışmanı, "bugün en zor gün olacak" diyerek Kiev'e tank saldırısı beklendiğini açıkladı.

09:37: Ukrayna’nın Rusya sınırına yakın Sumi kentinde Ukrayna ve Rus ordusunun çatışmaları görüntülendi. Çatışmalar sonucunda Sumi kentinde geniş çaplı yangın ve hasar meydana geldi.

08.50: Ukrayna'nın Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü. Kurtarma ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralı kurtarıldığını duyurdu.

08.19: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rus saldırıları hem askeri hem de sivil hedefleri amaçlıyor. Rus askerleri birçok yönde ilerlemeyi durdurdu. Rusya'nın füze saldırıları yeniden başladı" dedi.

08.15: Kiev'de siren sesleri duyuluyor.