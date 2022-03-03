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Rus tanklarındaki gizemli işaretlerin anlamı ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus tanklarının üzerinde bulunan Z ve V harflerinin anlamlarını açıkladı.

03 Mart 2022 Perşembe 15:42
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Rus tanklarındaki gizemli işaretlerin anlamı ortaya çıktı
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Rusya’nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan ‘Z' ve ‘V' harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı.

Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan ‘Z' ve ‘V' harflerinin ‘Zafer ve Görev tamamlanacak’ anlamlarına geldiğini duyurdu.

Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre ‘Z' harfi ‘Zafer, ‘V' harfi ise ‘Görev tamamlanacak' anlamını taşıyor.

Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, ‘V' harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.

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