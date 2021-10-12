Rus tıp profesörü: Koronavirüse karşı mücadele en az 3 yıl alacak

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Epidemiyoloji ve Dermatovenereoloji Anabilim Dalı Başkanı Aleksey Yakovlev, Rus medyasına açıklamasında, “Doğa, İspanyol gribini yumuşattı. Hastalık 3 yıl sürdü. Bu, virüsün, mutasyonunun doğal gelişimi, halk arasında bağışıklık katmanlarının oluşumu. Doğa henüz başka bir şey bulmadı” ifadesini kullandı.

İspanyol gribinin de Kovid-19’da olduğu gibi ağır seyrettiğini ve sitokin fırtınasına yol açtığını belirten Yakovlev, Kovid-19’un da grip gibi zamanla mevsimsel hastalık haline geleceğini ve bu hastalığa karşı her yıl aşı yapılması gerekeceğini söyledi.