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Rus tıp profesörü: Koronavirüse karşı mücadele en az 3 yıl alacak

Rus bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Aleksey Yakovlev, Kovid-19 vaka oranındaki dinamiğin, geçen yüzyılın başında yaşanan ve yükselişi 3 yıl süren İspanyol gribi ile karşılaştırılabilir olduğunu belirtti.

12 Ekim 2021 Salı 22:09
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Rus tıp profesörü: Koronavirüse karşı mücadele en az 3 yıl alacak
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St. Petersburg Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Epidemiyoloji ve Dermatovenereoloji Anabilim Dalı Başkanı Aleksey Yakovlev, Rus medyasına açıklamasında, “Doğa, İspanyol gribini yumuşattı. Hastalık 3 yıl sürdü. Bu, virüsün, mutasyonunun doğal gelişimi, halk arasında bağışıklık katmanlarının oluşumu. Doğa henüz başka bir şey bulmadı” ifadesini kullandı.

İspanyol gribinin de Kovid-19’da olduğu gibi ağır seyrettiğini ve sitokin fırtınasına yol açtığını belirten Yakovlev, Kovid-19’un da grip gibi zamanla mevsimsel hastalık haline geleceğini ve bu hastalığa karşı her yıl aşı yapılması gerekeceğini söyledi.

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