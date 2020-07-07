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Rus Uzay Ajansı Roskosmos'ta casusluk iddiası

Rus Uzay Ajansı Roskosmos'ta casusluk iddiası tartışılıyor. Rus istihbarat servisi FSB'nin operasyonuyla, ajans başkanının danışmanı gözaltına alındı. Vatana ihanetle suçlanan Safranov'un NATO üyesi bir ülkeye bilgi sızdırdığı iddia edildi.

07 Temmuz 2020 Salı 15:16
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Rus Uzay Ajansı Roskosmos'ta casusluk iddiası

Rusya Uzay Ajansı Roskosmos'da casusluk iddiası gündeme geldi.

Rus İstihbarat Servisi FSB, Roskosmos'da operasyon düzenledi, Ajans Başkanı Dmitri Rogozin'in danışmanı İvan Safranov'u gözaltına aldı.

Safranov'un, askeri ve teknik konularda devlet sırlarını NATO üyesi bir ülkeye verdiği iddia ediliyor.  Ancak hangi ülkeye bilgi sızdırdığı açıklanmadı.

Haber, Rus medyası tarafından duyuruldu. 

Roskosmos'da başkanın enformasyon politikasından sorumlu danışmanı Safranov, vatana ihanet ve casuslukla suçlanıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, asıl mesleği gazetecilik olan Safranov'un gözaltına alınmasının sebebinin gazetecilik faaliyeti olmadığını açıkladı. 

Safranov'un, 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

30 yaşındaki İvan Safranov'un, Mayıs ayında Rusya Uzay Ajansı'nda çalışmaya başladığı belirtildi.  

Anahtar Kelimeler:
Rus Uzay AjansıRoskosmosCasusluk Iddiası
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