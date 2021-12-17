Rus uzmanlar: Çin yuanı, ABD dolarının yerini yakın gelecekte alamaz

İzvestiya konuşan Ulusal Finans Birliği Başkanı Vasiliy Zalotskiy, yuanın rolünün giderek arttığını ve Mobius'un ortaya koyduğu senaryonun imkansız olmadığını söyledi.

Şu anda Çin'in ekonomik güç açısından ABD'yle kıyaslanabilecek tek ülke olduğunu düşünen Zalotskiy, "Yine de yuanın yakın gelecekte doların yerini alması muhtemel değil, zira doların küresel para birimi olarak sahip olduğu konum çok güçlü" ifadelerini kullandı.

NRA Derecelendirme Kuruluşu Yönetici Direktörü Sergey Grişunin de, yuanın doların yerini alacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu savundu.

Grişunin bu görüşünü şu ifadelerle destekledi:

"Birincisi, ABD, özellikle finans söz konusu olduğunda, dünyanın lider ekonomisi ve inovasyon merkezi olmaya devam ediyor. İkincisi, NRA, ABD'nin küresel para emisyon merkezi olmayı bırakacağına ve doların ana rezerv para birimi olarak kalmayacağına dair risklerin düşük olduğunu düşünüyor. Üçüncüsü, küresel ticaretin büyük kısmı dolar üzerinden yapılıyor ve işlemler Amerikan bankaları aracılığıyla yapılıyor. Özellikle bu süreçler, alternatif finansal altyapının az gelişmiş olması ve ABD'nin ticarette çok sayıda partneri ve müttefiki olması mevcut sistemi değiştirmek oldukça zor olacak."