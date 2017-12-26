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Ruslar 2016'ya göre 2017'yi daha çok sevdi

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Rusya'da düzenlenen bir ankete göre, Rus halkı "ekonomik krizden çıkış sinyallerinin arttığı" düşüncesiyle 2017'yi, geçen yıla kıyasla daha olumlu duygularla uğurluyor.

26 Aralık 2017 Salı 16:01
Ruslar 2016'ya göre 2017'yi daha çok sevdi
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Rusya'da düzenlenen bir ankete göre, Rus halkı "ekonomik krizden çıkış sinyallerinin arttığı" düşüncesiyle 2017'yi, geçen yıla kıyasla daha olumlu duygularla uğurluyor.

Levada Center'ın anketine katılanların yüzde 53'ü geride bıraktığımız yılı "başarılı bir yıl" olarak gördü. 2016 sonunda bu oran yüzde 37 idi.

2017'nin kötü bir yıl olduğunu düşünenlerin oranı da geçen yıl kaydedilen yüzde 28'den 17'ye indi. Uzmanlar, "2016'da ölümü gördükten sonra halk 2017'de sıtmaya razı oldu" sözünü hatırlatıyor.

turkrus.com haber sitesinin aktardığına göre, katılımcıların yüzde 55'i 2018'in daha iyi bir yıl olacağını düşünürken, yüzde 22 daha kötü bir yıl olmasını bekliyor.

Rusyalılar 2017'nin en önemli olayı olarak Suriye'deki savaşın sona ermesini ve Rus askerlerin evlerine dönmesini görüyor.

Katılımcılara göre bir diğer önemli olay Rusyalı sporculara kış olimpiyatlarına Olimpiyat Bayrağı altında katılma iznini verilmiş olması.

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