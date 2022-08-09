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Ruslar, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu

Ukrayna - Rusya krizi sonrasında birden artışa geçen brent petrol fiyatları son dönemde azalmaya başlamıştı. Rusya tarafından gelen son dakika açıklamasından sonra petrol fiyatlarının yeniden artışa geçmesi bekleniyor. Öyle ki; Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Avrupa'ya petrol sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı.

09 Ağustos 2022 Salı 15:48
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Ruslar, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
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Son dakika haberi! Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre Rus petrolünün önemli şirketlerinden Transneft, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu. Bu gelişmenin akaryakıt fiyatlarına olumsuz yansıması bekleniyor. Ülkemizde benzin fiyatları uzun bir sürenin ardından 20 TL seviyesine inmişti.

PUTİN'İN YAPTIRIMLARI SÜRÜYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından Avrupa'nın Rusya'ya yönelik tepkilerinden sonra Putin'in emriyle Avrupa'ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulanmıştı.

Transneft'tin yazılı açıklamasında, Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya taşıyan Drujba hattının güney kolu için Ukrtransnafta şirketine ön ödeme yapılmasının gerektiği belirtildi.

Söz konusu sevkiyat hizmeti için Ukrtransnafta'ya yapılan son ön ödemelerin Transneft'e geri döndüğü bilgisine yer verilen açıklamada, ödemelerin Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemediğine işaret edildi.

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RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: SEVKİYAT DURDURULDU

Açıklamada, gerekli ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle Ukrtransnafta'nın Transneft'e sevkiyat hizmeti sağlamayı durdurduğu ve bu nedenle Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya sevkiyatının da 4 Ağustos itibarıyla durduğu kaydedildi.

Şirketin Drujba hattının diğer kollarındaki sevkiyatının devam ettiği, Belarus üzerinden Polonya ve Almanya yönündeki sevkiyatlarda sorun yaşanmadığı belirtildi.

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