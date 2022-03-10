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Ruslar hamburgerleri stoklayıp binlerce liraya satıyor

Restoran zinciri McDonald's'ın, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'da bulunan 850 restoranın geçici olarak kapatıldığı açıklamasının ardından hamburgerler deyim yerindeyse karaborsaya düştü. Birçok Rus buzdolaplarına hamburger stoklarken, Mc Donalds menüleri 6 bin TL gibi fiyatlara internet ortamında satılmaya başlandı.

10 Mart 2022 Perşembe 15:31
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Ruslar hamburgerleri stoklayıp binlerce liraya satıyor
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Moskova’yı hedef alan yaptırımların ardı arkası da kesilmiyor. En son fast food devi Mc Donalds’ta Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.

İngiliz Telegraph gazetesi, Rusya’ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti Tarım Bakanı Ilshat Fazrakhmanov, halka McDonald’s yerine fast food restoranı Papa Grill’i önerdi.

Fazrakhmanov, “Yerel kaynaklı malzemelerden ürünler yapan küçük işletmelerimiz artık daha fazla talep görüyor. Bu şirketlerden arta kalan pazar payını devralma konusunda bir sıkıntı yaşamayacağız.’ dedi.

Ancak tüm bu önerilere rağmen, McDonald’ın kararının ardından Ruslar, hamburgerleri buzdolabında stoklamaya başladı bile. Birçok kişi, kapanmadan önce Mc Donalds’tan onlarca hamburger olarak buzdolabına depoladı.

Hatta olay şu an öyle bir boyuta ulaştı ki Mc Donald’s menüler internet ortamında 50 bin ruble yani 6 bin TL gibi bir ücretten satılmaya başlandı.

Rusya’daki ilk mağazasını Moskova’daki Puşkin Meydanı’nda açan McDonald’s, ilk açıldığında ülkede öyle bir heyecan yaratmıştı ki, kimileri ne işe yaradığını bilmeden kuyruğa girmişti.

Günün sonunda mağaza, şirket için yeni bir açılış günü rekoru kırdığını açıklamıştı. Ayrıca o yıllarda Mc Donald’a 27 binden fazla kişi garsonluk için iş başvurusunda bulunmuş ancak 600 kişi işe alınmıştı.

Sovyet yetkililerinin mekanın açılmasına izin vermesi 13 yıl sürdü. Tartışmalar 1976’da başladı ve McDonald’s Kanada’nın başkanı George A. Cohon tarafından uzun bir süre yönetildi.

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