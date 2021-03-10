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Ruslar yurt dışında tatil yapabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerde turizm sezonunun açılması için adım atıldığını belirterek, "Tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay bir şekilde ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız" dedi.

10 Mart 2021 Çarşamba 21:17
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Ruslar yurt dışında tatil yapabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından etkilenen turizm sektöründe, aşılama sürecinin durumu değiştirmesini umduğunu söyledi.

Rusların geleneksel olarak tatil yaptıkları bölgelere dair bazı endişelerinin olduğunu dile getiren Putin, "Örneğin Güney Avrupa'ya bakın. Orada zor bir durum var ve iyiye de gitmiyor" diye konuştu.

Rus vatandaşlarının yurt dışı tatil planlarına yönelik bir kısıtlama getirmeyi planlamadıklarını belirten Putin, "Turizm gelirlerinin önemli olduğu bazı ülkelerde sezonların açılmasına yönelik adımlar atılıyor. Tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay bir şekilde ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız" açıklamasında bulundu.

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