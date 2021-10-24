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"Rust" filminin setinde daha önce de gerçek mermi kullanıldığı iddia edildi

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin’in çekimler sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeninin ölümüne ve yönetmenin yaralanmasına yol açtığı “Rust” filminin setinde olaydan günler önce yine dolu silahın ateşlendiği iddia edildi.

24 Ekim 2021 Pazar 11:25
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"Rust" filminin setinde daha önce de gerçek mermi kullanıldığı iddia edildi
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Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, “Rust” filminin çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazadan 5 gün önce, Baldwin’in dublörüne güvenli olduğu söylenen silah iki el ateşlendikten sonra içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı.

"ORTAM GÜVENLİ DEĞİL"

Haberde, 16 Ekim’de yaşanan olaydan sonra bir set çalışanının üretim müdürüne gönderdiği mesajda “Üçüncü kez kazara silah ateşlendi. Ortam güvenli değil.” yazdığı ifade edildi.

Olaydan sonra soruşturma başlatılıp başlatılmadığı öğrenilemezken, filmin yapımcıları setteki güvenlik sorunlarından haberdar olmadıklarını açıkladı.

Film setindeki korkunç ölümle ilgili Alec Baldwin'den ilk açıklama

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Ayrıca, Baldwin'in film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu ölen 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins için New Mexico'da anma töreni düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

Baldwin, New Mexico eyaletinde "Rust "isimli film çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

Film setinde dehşet! ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürdü

Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin, içinde gerçek mermi bulunduğu anlaşılan silahı kendisine yönetmen yardımcısının verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti.

Kaynak: AA-Reuters

Son Güncelleme: 24.10.2021 23:46
Anahtar Kelimeler:
Alec BaldwinRustRust Filmi
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