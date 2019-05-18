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Rüşvet teklif ettiği görüntüleri ortaya çıkan Avusturya Başbakan Yardımcısı istifa etti

18 Mayıs 2019 Cumartesi 16:48
Rüşvet teklif ettiği görüntüleri ortaya çıkan Avusturya Başbakan Yardımcısı istifa etti
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 Avusturya Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Heinz-Christian Strache, yatırımcı olduğunu söyleyen bir bir Rus kadına seçim öncesi destek karşılığında kamu ihaleleri vaat ettiği görüntüleri ortaya çıkınca görevinden istifa etti.

Strache, hükümete daha fazla zarar vermemek için görevinden ayrıldığını ve yasadışı yöntemlerin kullanıldığı bir "siyasi bir saldırının kurbanı" olduğunu savundu.

Strache, yerine şu anda Ulaştırma Bakanlığı yapan Norbert Hofer'in geleceğini açıkladı.

2017'deki genel seçimlerden kısa süre önce kaydedilen videoda, Strache bir Rus yatırımcı olduğunu söyleyen bir kadınla konuşurken görülüyor.

Görüntüler, Avusturya'daki koalisyon hükümetinde gerilimin arttığı bir dönemde ortaya çıktı.
Bir hükümet kaynağı, Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Kurz'un Strache'yle çalışmayı düşünmediğini belirtmişti.

Der Spiegel dergisi ve Süddeutsche Zeitung gazetelerinde yayımlanan görüntüleri kimin çektiği ve toplantıyı kimin ayarladığı bilnimiyor.

VİDEODA NE VAR?

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Gizlice çekilen görüntülerde Strache ve yine Özgürlük Partisi'den siyasetçi Johann Gudenis, Avusturya'da yatırım yapmak isteyen bir Rus vatandaşı olarak kendisini tanıtan bir kadınla konuşuyor.
Görüşmenin, İspanya'nın Ibiza Adası'ndaki bir villada yapıldığı belirtiliyor.

Görüntülerdeki kadın, güçlü bir Rus oligarkının yeğeni olduğunu söylüyor ve Kronen-Zeitung gazetesinden yüzde 50 hisse alıp, yayın çizgisini Özgürlük Partisi lehine değiştirmeyi öneriyor.
Strache de bunun karşılığında kamu ihaleleri verebileceğini belirtiyor ve Macaristan'ın aşırı sağcı Başbakanı Vikton Orban'a atıfla "Orban gibi bir medya inşa etmek istediğini" söylüyor.

Başbakan Yardımcısı ayrıca, Kronen-Zeitung'u Ruslar'ın almasının partisinin oy oranını yüzde 34'lere kadar çıkartabileceğini anlatıyor.

Strache "Kronen Zeitung'u seçimden üç hafta önce devralırsanız ve bizi ilk sıraya taşırsanız, her şeyi konuşabiliriz." diyor.

Başbakan Yardımcısı, Rus kadına Avusturyalı inşaat şirketi Strabag gibi bir şirket kurmalarını tavsiye ediyor ve "Strabag'ın şu an aldığı tüm ihaleleleri siz alırsınız" diyor.

Strache gazeteden "sürülmesi" gereken bazı gazetecilerden ve "gazeteyi birlikte inşa edecekleri" beş diğer gazeteciden bahsediyor.

Aşırı sağcı politikacı, görüşme sırasında zengin bağışçıların, bağışlarını gizlemek için Özgürlük Partisi'ne bir "dernek" aracılığıyla para yardımı yaptığını anlatıyor ve "Dernek bir hayır kurumu, partiyle ilgisi yok. Böylece denetçi kuruma bilgi gitmiyor." diyor.

Süddeutsche Zeitung ve Der Spiegel'e göre Strache ve Gudens'in görüntülerde partilerine bağış yaptığını söylediği kişiler bu iddiayi reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
Heinz-Christian StracheRüşvetAvusturya Başbakan YardımcısıIstifaHaber
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