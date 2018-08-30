Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93281
ALTIN
259.134
DOLAR
6.7178
STERLİN
8.6359
EURO
7.8313
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, yeni özelliğini test ediyor
Sony, Her Koşula Dayanabilen SD Kartlarını Tanıttı
Sony'den, Her Koşula Dayanabilen SD...
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız çalınabilir
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız...
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike
Whatsapp'ta bir dönemin sonu geldi
İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar...

Rusya Akdeniz’de tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Akdeniz'de 25 gemi ve 30 uçak ile tatbikat yapılacak" ifadesine yer verildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:55
Rusya Akdeniz’de tatbikat yapacak

ABD ve Rusya arasında yaşanan Suriye gerilimi, Akdeniz’de tansiyonu yükseltti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz’de 25 gemi ve 30 uçakla askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

Rusya’nın tatbikat kararı Akdeniz’de etkinliğini arttırma çabalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Tatbikatın tarihi ise henüz netleşmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, kısa süre önce Akdeniz’e 3 yeni savaş gemisi gönderildiğini duyurmuştu.

Moskova yönetimi kısa bir süre önce de Sibirya’da 1981 yılından bu yana ülke tarihinin en büyük tatbikatının yapacağını açıklamıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
RusyaAkdeniZTatbikatDünyaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basra'daki kirli içme suyu 18 bin kişiyi hasta etti
Basra'daki kirli içme suyu 18 bin kişiyi hasta etti
Fransa'daki virüslü süt ürünleri skandalında yeni perde: Bakanlığa hırsızlar girdi!
Fransa'daki virüslü süt ürünleri skandalında yeni perde: Bakanlığa hırsızlar girdi!
Venezuela’da kriz sürüyor
Venezuela’da kriz sürüyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim