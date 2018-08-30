Rusya Akdeniz’de tatbikat yapacak

ABD ve Rusya arasında yaşanan Suriye gerilimi, Akdeniz’de tansiyonu yükseltti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz’de 25 gemi ve 30 uçakla askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

Rusya’nın tatbikat kararı Akdeniz’de etkinliğini arttırma çabalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Tatbikatın tarihi ise henüz netleşmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, kısa süre önce Akdeniz’e 3 yeni savaş gemisi gönderildiğini duyurmuştu.

Moskova yönetimi kısa bir süre önce de Sibirya’da 1981 yılından bu yana ülke tarihinin en büyük tatbikatının yapacağını açıklamıştı.