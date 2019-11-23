Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Rusya, askeri robot birliği kuruyor

23 Kasım 2019 Cumartesi 17:25
Rusya, askeri robot birliği kuruyor

Askeri-Sanayi kompleksinden bir kaynak, Rusya’da çok fonksiyonlu askeri robot birliklerinin kurulacağını söyledi.

Sputnik’e konuşan kaynak, gruptaki robotların etkileşim teknolojisinin, deneysel platform 'Marker' üzerinde geliştirildiğini belirtti.  

Kaynak, Askeri robotiğin geliştirilmesine ilişkin yol haritasında, grup oluşturma görevinin 2020 yılında başlayacak şekilde belirlendiğini ve 2025’e kadar  deneysel-tasarım görevini tamamlayarak, bu robotik grupların silahlı kuvvetlerin mevcut otomatik komuta ve kontrol sistemine entegre edileceğini kaydetti.

Beş robottan oluşan her bir grubu bir insanın yöneteceğini belirten kaynak, Marker temelinde taşıma ve yakıt ikmal makinesinin yanı sıra güvenlik araçları olacağını ve hepsinin yüksek özerkliğe sahip olacağını belirtti.

Kaynak, otomatik tüfek ve 120 mm’lik mermi fırlatma mekanizmasıyla donatılması planlanan robotların gelecekte kendi benzerleri robotlarla savaşacaklarını vurguladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
RusyaAskeri Robot BirlikleriHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
ABD mahkemesi, İran'ı 180 milyon dolar tazminata mahkum etti
ABD mahkemesi, İran'ı 180 milyon dolar tazminata mahkum etti
Meksika'da uyuşturucu karteliyle bağlantılı olmakla suçlanan yargıç tutuklandı
Meksika'da uyuşturucu karteliyle bağlantılı olmakla suçlanan yargıç tutuklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim