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Rusya: Batı, temel terbiyeden yoksun

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın histeri yaşadığını iddia etti. Rus Bakan, "Bize nasıl davranmamız gerektiğini söyleme hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar" dedi.

16 Şubat 2022 Çarşamba 20:28
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Rusya: Batı, temel terbiyeden yoksun
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Moskova yönetimi, Ukrayna etrafındaki Rus askeri birliklerinin hareketliliğine karşı çıkan Batılı ülkelere tepki gösterdi.

Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi.

Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco ve Brezilya Savunma Bakanı Braga Netto ile başkent Moskova'da buluştu.

"TEMEL TERBİYENİN OLMAMASIDIR"

Franco ile Lavrov, 2+2 formatında yapılan bakanlar toplantısı ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Batı ülkelerinin, "Rus askeri birliklerinin tatbikatı tamamladıklarına inanmadığı" yönündeki açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Topraklarımızda ne yaparsak yapalım, Batı bize nasıl davranmamız gerektiğini söyleme hakkına sahip olduğunu düşünüyor. Bu, temel terbiyenin olmamasıdır. Bu, son çağrılarda görülüyor." ifadelerini kullandı.

"BİZİ EĞLENDİRMEKTEN ZİYADE..."

Lavrov, "Batı'nın Ukrayna etrafında devam eden histerisi, bizi eğlendirmekten ziyade derin şaşkınlığa uğratıyor." dedi.

ABD ve NATO'nun, Rusya'ya güvenlikle ilgili ikincil konuları istişare etmeyi teklif ettiğine dikkati çeken Lavrov, bunun olumlu adım olduğunu vurguladı.

Lavrov, bu konuları istişare etmeye hazır olduklarına işaret ederek, "Ancak bu diyalog, temel taleplerimizin pahasına olmayacak. Bunlar, NATO'nun doğuya doğru ilerlemesinin engellenmesi ve tüm Avrupa Atlantik ülkelerinin güvenliğinin sağlanması yönünde yol arayışlarıyla ilgilidir." diye konuştu.

"YAPTIRIMLARA KAYITSIZ KALMAYACAĞIZ"

Batılı ülkelerin Rusya'yı yaptırım uygulamakla sürekli tehdit ettiğini belirten Lavrov, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik ek yaptırımların uygulanmasını öngören yasa tasarısı hazırladığına dikkati çekti.

Lavrov, Rusya'nın buna karşılık vereceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Londra'nın Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde provokatör rolüne ne kadar alıştığını ve bu rolü ne kadar sevdiğini biliyoruz. Diğer Batı ülkelerinin daha sorumlu olduklarını ve başka yaptırım savaşları dalgasını kışkırtma girişimlerini görüp desteklemeyeceklerini umuyorum. Her halükarda Rus hükümeti ve parlamentomuzun Batı'nın yapmaya çalıştıklarına kayıtsız kalmayacağından eminim."

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