Rusya bir komutanını daha Ukrayna’da kaybetti

Rusya'nın Ukrayna işgalindeki askeri kaybı artarken bir albayın daha savaşta hayatını kaybettiği açıklandı. Rus yetkililer, 41 yaşındaki Albay Mihail Nagamov'un öldüğünü doğruladı.

Rus haber ajansı Tass, Batı Askeri Bölgesi birliğine bağlı komutanlardan Nagamov'ın 13 Nisan'da savaşırken hayatını kaybettiğini aktardı. Albayın Moskova yakınlarındaki askeri mezarlıkta toprağa verildiği belirtildi.

Ukrayna savaşında ağır kayıplar verdiği söylenen Rusya şu ana kadar Ukrayna'da en az 8 generalini ve 35 albayı kaybetti. Ukrayna hükümetine göre Rusya'nın asker kaybı 20 bini aştı. Rusya ise 1351 askerinin öldürüldüğünü belirttiği 25 Mart’tan bu yana ölü sayısını güncellemedi.