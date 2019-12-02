Rusya-Çin doğalgaz boru hattı açıldı, Sibirya'nın Gücü yılda 38 milyar metreküp gaz taşıyacak

Rusya, Sibirya'nın Gücü adlı 3000 kilometre uzunluğundaki boru hattından Çin'e doğalgaz pompalamaya başladı.

Sibirya'yı Çin'in kuzeydoğusuna bağlayan Sibirya'nın Gücü, iki ülke arasındaki ilk doğalgaz boru hattı.

Hat, Rusya ve Çin arasındaki stratejik işbirliği açısından bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Hattın 2025'te tam kapasite çalışmaya başlamasıyla Çin'e yılda 38 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapılması planlanıyor.

İki ülke liderleri Vladimir Putin ve Şi Cinping hattın açılış törenine video bağlantısı aracılığıyla katıldı.

Putin, törende "dünyanın en büyük inşaat projesi" diye nitelediği boru hattının açılışının "tarihi bir olay" olduğunu söyledi.

Rusya'da devlete ait petrol şirketi Gazprom 5 yıl önce Çin'le 30 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

Eksi 62 derece soğuğa dayanacak şekilde inşa edildiği belirtilen boru hattının inşasına, 400 milyar dolarlık bu anlaşma kapsamında başlanmıştı.

Rus gazını Ukrayna'yı bypass ederek Karadeniz'in altından Türkiye'ye taşıyacak Türk Akımı doğal gaz boru hattının Ocak ayında, Avrupa'ya sevkiyat yapılacak Kuzey Akımı 2 boru hattının da 2020 ortasında devreye girmesi planlanıyor.