Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 yıl cezaevine gönderildi
1 yıl cezaevine gönderildi
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...

Rusya'da bir kadın 8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin döküp ateşe verdi

31 yaşındaki Anastasia Baulina adlı Rus bir kadının, 8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin döküp yaktığı iddiası ortalığı karıştırdı. Kadının ifadesine göre, oğlunun üvey babasına, annesini 'sözde' bir sevgilinin ziyarete gelip kendisinin de onunla tanıştığını söylediği için öfkelendiğini öne sürdü.

18 Mart 2021 Perşembe 17:12
148 Okunma
Rusya'da bir kadın 8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin döküp ateşe verdi

Rusya'da kan donduran bir olay yaşandı. Rus anne, 8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin döküp ardından ateşe verdiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınırken, talihsiz çocuk Rusya'nın Kurks kentinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kasiyer olan 31 yaşındaki Anastasia Baulina, iddialara göre oğlu Andrey ile kavga ettikten sonra onu bahçeye götürüp, bir bidon ile benzini döküp, ardından çocuğu ateşe verdi. Raporda yer alan bir ifadeye göre, kadının çakmak kullanmadan önce çocuğu korkutmak amacıyla benzini ağzına döküp, "Bak bakalım nasıl yanacak" dediği öne sürüldü. 

8 yaşındaki Andrey'in 12 yaşındaki kız kardeşi Natasha ise "Ağlarken ağzına benzin dökülüyordu" dedi. Natasha'nın korku içinde kaçtığı, anne ve üvey baba Pavel Baulin'in alevleri söndürüp ambulans çağırdığı, ancak vücudunda ciddi derecede yanık oluşan çocuğun 2 gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Anneye cinayet soruşturması başlatılırken, gözaltına alındı. 

Anastasia Baulina adlı annenin, oğlunun üvey babasına giderek annesini 'sözde bir sevgilinin' ziyaret ettiğini söyleyerek, oğlunun ona 'ihanet ettiği' için öfkelendiği belirtildi. 

Ailenin komşusu Nina Chetverikova, "Anastasia'ı otobüs durağında gördüm. Kocasıyla kavga etti. Görünüşe göre bunun acısını çocuklarından çıkardı." derken, Baulina hüküm giymesi halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya... 

Ayrıca hayatını kaybeden çocuğun daha önce yetimhaneye götürüldüğü, daha sonra neden tekrar annesinin bakımına verildiğine dair bir ceza soruşturması daha açıldı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcistan'da AstraZeneca aşısı olan hemşire komaya girdi
Gürcistan'da AstraZeneca aşısı olan hemşire komaya girdi
Kanada’da şişedeki not 26 yıl sonra bulundu
Kanada’da şişedeki not 26 yıl sonra bulundu
ABD'de ağır bilanço!
ABD'de ağır bilanço!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim